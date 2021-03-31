شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء النفط عقب بيانات المخزونات الأسبوعية في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وفي أعقاب صدور بيانات المخزونات الأمريكية الأسبوعية.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة عن تراجع مخزونات الخام في أمريكا بنحو900 ألف برميل إلى 501.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون ارتفاعها بحوالي 600 ألف برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن زيادة في مخزونات النفط بحوالي 3.9 مليون برميل خلال نفس الفترة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 16:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 60.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.1 دولار وأقل سعر عند 59.9 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 0.3% إلى 63.9 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 64.7 دولار وأقل سعر عند 63.5 دولار.