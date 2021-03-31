ماذا قالوا عن شريك؟

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شركة محلية السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 24

«إن 24 شركة محلية غالبيتها شركات مدرجة في السوق السعودية، ستستثمر تريليوني ريال بحلول عام 2025، وثلاثة تريليونات ريال أخرى بحلول 2030.

إن صندوق الاستثمارات العامة مساهم في معظم هذه الشركات. كما ستعرض الحكومة دعما يشمل قروضا ميسرة من مؤسسات سعودية للتنمية وحوافز ضريبية في مناطق حرة».

محمد الجدعان - وزير المالية

تأسيس للشراكة

«إن الشركات ستضخ استثمارات محلية قيمتها نحو 5 تريليونات ريال. إن اقتصاد المملكة ضخم، ولدينا قوة شرائية قوية. برنامج شريك يؤسس لشراكة جديدة بين القطاعين الخاص والحكومي».

ماجد القصبي - وزير التجارة

تقديم الدعم

«إن برنامج (شريك) يأتي ضمن سلسلة مبادرات وطنية كبرى أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. إن مهمتنا الأساسية تقديم كل دعم ممكن لتحسين تجربة المستثمر، إن الإصلاحات التي قامت بها المملكة دفعت بالسعودية إلى مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية. البرنامج يأتي ضمن سلسلة مبادرات وطنية كبرى أطلقها ولي العهد، وسينهض بالقطاع الخاص، وسيكون له الدور الرئيس في نمو وتنوع الاقتصاد السعودي والتنافسية عالميا. البرنامج شمل أكثر من 250 تطويرا تنظيميا وأثبتت مرونته في مواجهة الأزمات وقدرته على التطور.

إن مؤسسات القطاع الخاص شريك أساسي، والحكومة حريصة على تعزيز الاستثمار المحلي لزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. مهمتنا تقديم كل دعم لجعل تجربة المستثمرة مجزية وسهلة».

خالد الفالح - وزير الاستثمار

سيضفي موثوقية

«إن برنامج (شريك) سيزيد قيمة الأسهم لا سيما مساهمو الأقلية. إن شركة أرامكو السعودية تدعم برنامج (شريك) الذي سيضفي موثوقية على سلاسل الإمداد. ويأتي برنامج شريك الجديد، في إطار العمل الدؤوب لتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية المملكة 2030 ودعم توفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة».

أمين الناصر - رئيس شركة أرامكو السعودية

حزمة تحفيزية

«إن برنامج شريك سيمكن الشركة من مضاعفة طاقتها خلال السنوات العشر أو الـ15 المقبلة. إن هذه الحزمة التحفيزية ستعظم الوضع التنافسي للشركة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

كذلك برنامج دعم الصناعات التحويلية سيعزز الطلب على منتجات البتروكيماويات في السعودية. نؤكد على أهمية التقنية والرقمنة في صناعة البتروكيماويات، إن استخدام الذكاء الاصطناعي سيحسن أكثر من 28% من الميزانية العمومية لشركة سابك. وسيسهم برنامج (شريك) في تمكين الشركات الكبرى على زيادة أهدافها الاستثمارية بما يزيد على خططها الحالية بمعدل 50%».

يوسف البنيان - الرئيس التنفيذي لشركة سابك