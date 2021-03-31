شكرا لقرائتكم خبر مؤشرا الأسهم فوق 9900 نقطة تفاؤلا بـ «شريك» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قفز المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية (تاسي) في جلسة الأربعاء بنسبة 2.83% كاسبا 272.48 نقطة ليغلق فوق مستوى 9900 نقطة للمرة الأولى منذ 7 سنوات، بعد أداء إيجابي طوال الجلسة، وسط تفاؤل المستثمرين ببرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) المخصص للشركات المحلية، والذي دشنه مساء أمس الأول ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان ، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام، ويتضمن ضخ 27 تريليون ريال حتى 2030.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية عند مستوى 9907.82 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 16 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 505 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 560 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ساب للتكافل، والأهلي للتكافل، وأسيج، والسعودي الفرنسي، وسابك الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات ذيب، وريدان، وأسمنت الجوف، وأنعام القابضة، وعسير فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 5.40%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وزين السعودية، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، ومجموعة فتيحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعا 140.12 نقطة ليقفل عند مستوى 24291.91 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 335 ألف سهم تقاسمتها 770 صفقة.