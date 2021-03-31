شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تعلن عن النتائج المالية لعام 2020 وتحقق إجمالي إيرادات 136.7 مليار دولار بزيادة سنوية 3.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - هواوي تؤكد التزامها بتحقيق المزيد من القيمة للمجتمعات والعملاء في مواجهة الظروف الصعبة

نشرت هواوي تقريرها السنوي المدقق لعام 2020 الذي كشف عن تراجع النمو، إلا أن الأداء التجاري للشركة جاء مطابقاً لتوقعاتها بشكل كبير، حيث بلغت مبيعات الشركة عالمياً في عام 2020 حوالي 136.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.8% سنوياً. وبلغ صافي الأرباح 9.9 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 3.2% سنوياً.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة بين عامي 2019 و2020 بسبب العقوبات الأمريكية، واصلت هواوي تقديم تقريرها السنوي، حيث تقوم شركة "كي بي ام جي" العالمية بتدقيق بيانات الشركة المالية بشكل مستقل وموضوعي وإصدار تقرير مستقل يكشف بشفافية عن البيانات التشغيلية لمختلف أعمال الشركة.

تضمن التقرير تفاصيل أبرز أعمال هواوي في عام 2020، حيث نجحت مجموعة "هواوي كارير" لشبكات الاتصالات في ضمان استمرار تشغيل عمليات أكثر من 1500 شبكة اتصالات في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم، ما ساهم في دعم العمل عن بعد والتعلم والتسوق عبر الإنترنت أثناء فترة الإغلاق الذي فرضه تفشي الجائحة. ووفرت الشركة تجربة اتصالات مميزة من خلال عملها مع شركات الاتصالات في جميع أنحاء العالم، وحققت المزيد من تقدم الأعمال من خلال تنفيذ أكثر من 3000 مشروع مبتكر في الجيل الخامس في أكثر من 20 قطاعاً مثل مناجم الفحم وإنتاج الفولاذ والموانئ والتصنيع.

وقدمت مجموعة أعمال "هواوي إنتربرايز" لقطاع المشاريع والمؤسسات على مدار العام الماضي مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة والمخصصة لسيناريوهات مصممة خصيصاً لخدمة اعمال مختلف القطاعات، وبذلت جهوداً كبيرة لبناء نظام إيكولوجي رقمي مزدهر بفضل الابتكار المشترك والنجاح المشترك. وأثناء تفشي الجائحة، وفرت هواوي العديد من الخبرات والحلول التقنية التي أدت دوراً مهماً في مكافحة الجائحة، حيث ساهم حل التشخيص الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والذي وفرته منصة HUAWEI CLOUD في دعم البنية التحتية الطبية في المشافي في جميع أنحاء العالم. وتعاونت هواوي مع شركائها على إطلاق منصات تعتمد على الحوسبة السحابية لتوفير التعلم عبر الإنترنت إلى أكثر من 50 مليون طالب في المدارس.

وحققت مجموعة أعمال "هواوي كونسيومر" لأجهزة المستهلك تقدماً ملحوظاً في تطبيق استراتيجية "حياة سهلة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي" ("1 + 8 + N ") من خلال إطلاق نظام التشغيل HarmonyOS ونظام خدمات هواوي للهاتف المحمول لتوفير تجربة ذكية إلى المستهلكين من خلال جميع الأجهزة والسيناريوهات مع التركيز على المكاتب الذكية واللياقة والصحة والمنازل الذكية والسفر المريح والترفيه.

وخلال المؤتمر الصحفي لإعلان النتائج، قال كين هو، رئيس مجلس الإدارة الدوري لشركة هواوي: "تمكنا من التغلب على التحديات التي واجهتنا على مدار العام الماضي، وواصلنا الابتكار من أجل تحقيق قيمة أكبر لعملائنا والمساهمة في مكافحة الجائحة وتعزيز التعافي الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم. كما ركزنا على تعزيز عملياتنا، مما أدى إلى تحقيق أداء متوافق مع التوقعات بشكل كبير. وسنواصل التعاون بشكل وثيق مع عملائنا وشركائنا على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمستدامة، ونؤكد على التزامنا بتحقيق المزيد من القيمة للمجتمعات والعملاء في مواجهة الظروف الصعبة".

يمكنكم تحميل التقرير السنوي لعام 2020 من خلال الموقع الإلكتروني: https://www.huawei.com/en/annual-report/2020

—انتهى—

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات. وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربعة مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.

تتميز محفظة "هواوي" الشاملة والمتكاملة من المنتجات والحلول والخدمات بمزايا تنافسية وآمنة. ومن خلال تعاونها المفتوح والواسع النطاق مع شركائها في النظام الإيكولوجي الشامل، تقدم "هواوي" لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة طويلة الأمد، وتعمل على تمكين الأفراد، وإثراء الحياة اليومية في كل منزل، وتشجيع الابتكار في الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها.

تؤمن "هواوي" بأن الابتكار يقوم على فهم متطلبات العملاء، وهذا ما يشجعها على ضخ استثمارات ضخمة في مجال الأبحاث الأساسية التي من شأنها تحقيق نتائج فعلية تسهم في دفع عجلة الابتكار، وتقود مسيرة تطوير العالم نحو الأفضل. تأسست "هواوي" عام 1987 كشركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل موظفيها، وتدير أعمالها اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال 194,000 موظفاً تقريباً.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة موقع "هواوي" الإلكتروني: www.huawei.com

أو متابعتنا عبر:

لينكد إن: http://www.linkedin.com/company/Huawei

تويتر: http://www.twitter.com/Huawei

فيسبوك: http://www.facebook.com/Huawei

جوجل: http://www.google.com/+Huawei

يوتيوب: http://www.youtube.com/Huawei