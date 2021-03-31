شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع عقب بيانات الناتج المحلي الإجمالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وسجلت القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي الكندي نموا بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى تحقيق نمو بنسبة 0.5%.



وارتفع أيضا مؤشر أسعار الإنتاج الصناعي في كندا بنسبة 2.6% خلال فبراير/شباط بأعلى من توقعات ارتفاعه بنسبة 2.5%.



هذا، وسوف يعلن الرئيس "بايدن" في وقت لاحق اليوم عن خطته للإنفاق في البنية التحتية والتي ربما تصل قيمتها إلى تريليوني دولار تشمل إنفاق 300 مليار دولار على تطوير مرافق مياه الشرب وتحسين أداء وكفاءة شبكات الكهرباء في الولايات المتحدة.



يأتي ذلك في ظل استمرار الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا وتخفيف تداعياته عن كاهل الاقتصادات والشعوب.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7953، وسجل أعلى سعر عند 0.7976 في حين سجل أقل سعر عند 0.7913.