شكرا لقرائتكم خبر عن «اللولو» تفتتح أحدث متاجرها في سوق وارسان النخيل في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

افتتحت مجموعة اللولو أحدث متاجرها في سوق وارسان النخيل في دبي. وافتتح علي ابراهيم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، رسمياً متجر «لولو هايبرماركت» في سوق وارسان في دبي بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «اللولو»، وعمر خوري، كبير موظفي الأصول في شركة نخيل، وعدد من كبار المسؤولين.

ويقع المتجر الجديد في موقع استراتيجي في قلب مجموعة متنوعة من وجهات البيع بالتجزئة والترفيه، مثل دبي سفاري بارك، وسوق التنين، و«إنترناشونال سيتي بافيليو» في المدينة العالمية. ويخدم «الهايبرماركت» الجديد البالغة مساحته 150,000 قدم مربعة والمكوّن من طابقين، المقيمين في قرية ورسان وغيرها من المجتمعات المجاورة، مثل الخوانيج، المدينة العالمية، والمناطق المحيطة بها.

وقال يوسف علي موسليام: «يسعدنا أن نفتتح «هايبرماركت» جديداً من أجل تلبية احتياجات عملائنا المخلصين الذين يعيشون في ورسان في دبي، وجعلهم يتمتعون بتجربة تسوق عالمية. وعلى مدار سنوات طويلة، حرصنا على تلبية متطلبات عملائنا وتقديم أفضل الخدمات لهم، وشهدنا الطلب المتزايد على المنتجات والأغذية من جميع أنحاء العالم. وهذا هو سبب التزامنا المستمر بتقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة في السوق».

وأضاف «لا تزال تحديات تفشي فيروس كورونا المستجد قائمة، ولكن من واجب جميع مؤسسات الأعمال مواصلة خططها التوسعية، حيث سيساعد ذلك الاقتصاد على التعافي بشكل أسرع، حتى نتمكن من العودة إلى حياتنا الطبيعية في وقت أقرب».

وتابع: «في الوقت الذي تسير فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بثقة نحو تحقيق استراتيجيتها الاقتصادية والتنموية الشاملة للخمسين عاماً المقبلة، سنعمل على زيادة وتيرة خططنا التوسعية واستثماراتنا التجارية للمساهمة في دعم هذه المرحلة والمشاركة في المسيرة التنموية لدولة الإمارات، وفي جميع أنحاء المنطقة. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات وسنواصل دعم استراتيجيات التنمية المستدامة. وبفضل القيادة الحكيمة، لم يكن هناك نقص في المواد الغذائية، وكانت جميع المواد الغذائية متاحة بسهولة بأسعار معقولة خلال هذه الأزمة الصحية العالمية لفيروس «كورونا المستجد»».

وخلال هذا الأسبوع، افتتحت مجموعة «اللولو» متاجر «هايبرماركت» في كل من سيمون بإندونيسيا، وسيلانجور بماليزيا، ما رفع إجمالي عدد متاجر مجموعة اللولو إلى 207 متاجر على مستوى العالم.

وفي الربع الأول من عام 2021 حققت مجموعة اللولو إنجازاً متميزاً بافتتاح 10 متاجر هايبرماركت جديدة، منها ثلاثة متاجر في الإمارات، ومتجران في سلطنة عمان، ومتجر واحد في كل من السعودية، والكويت، ومصر، وإندونيسيا وماليزيا، والتي من المتوقع أن تضيف زخماً إيجابياً للاستثمار والنمو الاقتصادي في المنطقة.