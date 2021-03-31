شكرا لقرائتكم خبر عن 17 % مكاسب مؤشر أبوظبي في الربع الأول.. 2.3% لسوق دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

قفزت سيولة الأسهم المحلية في الربع الأول من العام الجاري 178% إلى 69.3 مليار درهم، مقارنة مع 24.9 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2020.

وارتفعت سيولة سوق أبوظبي خلال الفترة المذكورة بنسبة 403.7% إلى 53.9 مليار درهم مقابل 10.7 مليار درهم سيولة الربع الأول من عام 2020، بينما ارتفعت السيولة في سوق دبي بنسبة 8.45% إلى 15.4 مليار درهم، مقابل 14.2 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2020.

وعلى صعيد الإغلاقات الربعية، فقد ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 17.19%، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 2.3%.

وجاءت هذه الارتفاعات معززة بالأداء الجيد لعدد من الأسهم مثل «أبوظبي الأول» في سوق العاصمة، الذي ارتفع على أساس ربعي 13.18%، و«الدار» 19.37%، و«العالمية القابضة» 51.9%، و«اتصالات» 28.05%، و«أدنوك للتوزيع» 19.73%.

كما ارتفعت في سوق دبي، أسهم منها: «الإمارات دبي الوطني» 11.65%، و«دبي للاستثمار» 11.72%، و«إعمار العقارية» 0.28%.

أداء مارس

وعلى صعيد أداء مارس/آذار، حافظت الأسهم على نسق الصعود، بقيادة أسهم انتقائية في البنوك والاتصالات والعقار مثل «الإمارات دبي الوطني» و«اتصالات» و«الدار»، ليرتفع مؤشر سوق أبوظبي على إثرها 4.4%، بينما أغلق سوق دبي على استقرار في ظل تراجع هامشي بنسبة 0.05%.

وحصدت الأسهم سيولة شهرية قدرها 29.35 مليار درهم، منها 25.12 مليار درهم في سوق أبوظبي، و4.23 مليار درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 7.36 مليار سهم، توزعت بواقع 4.56 مليار سهم في أبوظبي، و2.8 مليار سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 124.4 ألف صفقة.

وشهدت آخر جلسات مارس صفقات كبيرة في سوق أبوظبي نتيجة استحواذ شركة «سبايم للاستثمار التجاري» التابعة لمجموعة «ألفا ظبي هولدنق» على 12.21% من حصة شركة «مبادلة للاستثمار» في شركة «الدار العقارية»، وتم بموجب الصفقات بيع 960 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار درهم.

سوق دبي

وتفصيلاً، تراجع مؤشر سوق دبي المالي على أساس شهري بنسبة طفيفة بلغت 0.05%، عند مستوى 2550.23 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والعقار والسلع.

وانخفض قطاع البنوك 0.65%، نتيجة انخفاض «دبي الإسلامي» 5%، على الرغم من ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 3.14%، الذي قلص حجم الضغوط على القطاع.

وهبط قطاع العقار 1.5% بفعل هبوط «إعمار العقارية» 1.1%، و«إعمار للتطوير» 8.36%، و«إعمار مولز» 1.74%، و«ديار» 2.95%، في مقابل ارتفاع «داماك» 1.7%، و«الاتحاد العقارية» 1.14%.

وعلى العكس، ارتفع قطاع الاستثمار 5.95%، مستفيداً من ارتفاع «دبي للاستثمار» 9.46%، على الرغم من تراجعات «شعاع كابيتال» 2.94%، و«دبي المالي» 2.83%.

كما ارتفع قطاع النقل 0.49%، مستمداً الدعم من ارتفاع «أرامكس» 0.7%، و«الخليج للملاحة» 2.6%، فيما استقر «العربية للطيران» من دون تغيير يذكر.

سوق أبوظبي

وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً شهرياً قدره 4.4%، عند مستوى 5912.56 نقطة، مستفيداً من ارتفاعات أسهم الاستثمار والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة.

وارتفع قطاع الاستثمار 32% على أساس شهري، مستفيداً من المكاسب القوية ل«العالمية القابضة» بنسبة 36%، و«إشراق» 14.14%، فيما استقر «الواحة كابيتال» من دون تغيير.

وارتفع قطاع الاتصالات 6.39% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وزاد قطاع العقار 2.46%، بعد ارتفاع «الدار» 2.73%، على الرغم من تراجع «رأس الخيمة العقارية» 2.78%.

وزاد قطاع الطاقة 9.37%، بفعل ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 9.25%، و«دانة غاز» 14.55%، و«طاقة» 0.72%.

وفي المقابل، تراجع قطاع البنوك 0.63%، متأثراً بتراجع «أبوظبي الأول» 0.68%، و«أبوظبي التجاري» 2.52%، و«أبوظبي الإسلامي» 1%.

توجه السيولة

على صعيد التداولات الشهرية في سوق أبوظبي، تزعم القائمة «الدار العقارية» بقيمة 7.3 مليار درهم مغلقاً عند 3.76 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة قدرها 5.6 مليار درهم ليغلق سعره عند مستوى 14.6 درهم، ثم «العالمية القابضة» باستقطابه 4.5 مليار درهم وأقفل عند 63.8 درهم، بينما استقطب «أدنوك للتوزيع» 1.7 مليار درهم مغلقاً عند 4.49 درهم.

وفي سوق دبي، جاءت صدارة التداولات الشهرية لصالح «إعمار العقارية» بقيمة 1.01 مليار درهم، مغلقاً عند مستوى 3.54 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» باستحواذه على 667.5 مليون درهم من السيولة، ليغلق عند مستوى 4.55 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات بلغت 483.6 مليون درهم، وأقفل عند 11.5 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وكان في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بسوق أبوظبي خلال مارس، سهم «العالمية القابضة» بنسبة 36%، مغلقاً عند 63.8 درهم، تلاه «بلدكو» بصعوده 22.86%، ليغلق سعره عند 0.258 درهم، ثم «العربي المتحد» بارتفاعه 21.73% إلى مستوى 0.885 درهم.

وعلى العكس، كان من بين الأكثر تراجعاً خلال الشهر المنصرم «بالمز الرياضية» بنسبة 14.5%، مغلقاً عند 14.98 درهم، تلاه «أبوظبي لبناء السفن» بنزوله 10.2%، وإغلاقه عند 2.2 درهم، ثم «الوثبة للتأمين» بتراجعه 10%، وإغلاقه عند 5.85 درهم.

وسجل «أملاك للتمويل» الارتفاع الأكثر خلال مارس/آذار، بسوق دبي بنسبة 23.18%، مغلقاً عند مستوى 0.271 درهم، تلاه «دبي للمرطبات» بارتفاعه 20%، ليغلق عند 15 درهم، ثم «الرمز كوبوريشن» بصعوده 14.4%، وإغلاقه عند 0.8 درهم.

وفي المقابل، سجل «الإمارات للمرطبات» التراجع الأكثر بنسبة 57.94%، مغلقاً عند 11.25 درهم، تلاه في الانخفاض «الصناعات الوطنية القابضة» بنسبة 33.95%، مغلقاً عند 1.79 درهم، ثم «السلام القابضة» بهبوطه 17.84% وإغلاقه عند مستوى 0.304 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال مارس/آذار، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 223.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 47.77 مليون درهم محصلة شراء العرب، و30.43 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و145.5 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 223.4 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 196 مليون درهم محصلة شراء، منها 107 ملايين درهم محصلة شراء العرب، و89.4 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 196 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 131.1 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و65.39 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء خلال مارس/آذار، بصافي استثمار بلغ 77.35 مليون درهم محصلة شراء، منها 71.6 مليون درهم محصلة شراء في سوق دبي، و5.7 مليون درهم محصلة شراء في سوق أبوظبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 77.35 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 71.6 مليون درهم محصلة بيع في سوق دبي، و5.7 مليون درهم محصلة بيع في سوق أبوظبي.