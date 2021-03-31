شكرا لقرائتكم خبر عن غابات مطيرة بالجناح الماليزي في «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محمد سفيان: الحدث يعزز العلاقات مع الإمارات

4.9 مليار دولار إجمالي التجارة بين البلدين 2020

1.6 مليار دولار الاستثمارات الإماراتية في ماليزيا

كشفت ماليزيا خلال مؤتمر صحفي عقدته في دبي، الأربعاء، تفاصيل جناحها في «إكسبو 2020 دبي» الذي يحمل مفهوم «الغابات المطيرة المظللة»، مسلّطة الضوء على التزامها بالاستدامة.

وقال محمد طارد سفيان، سفير ماليزيا في الإمارات: يمثل الجناح، الممتد على مساحة 1,234.05 متر مربع، أول مبادرة خالية من الانبعاثات الكربونية في «إكسبو 2020 دبي»، ويعد أيقونة معمارية تدمج التصميم الحصري الغامض مع عناصر الرسوم المتحركة لتوفير تجربة رفيعة حول العلاقة بين الإنسان والطبيعة للزوار.

وأضاف، لقد أردنا أن نذكر بالحاجة إلى امتلاك نظرة مستقبلية مستدامة حول الحياة والأعمال في هذه الأوقات العصيبة من خلال مفهوم «الغابات المطيرة المظللة» لدينا في «إكسبو 2020 دبي»، الحدث العالمي المحوري الذي يسهم في تعزيز جهود الانتعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد «كوفيد-19».

وأوضح أن «إكسبو 2020 دبي» يمثل بالنسبة لماليزيا، منصة استراتيجية لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتجاوز تأثير الوباء، وإطلاع العالم حول تركيز ماليزيا على الحلول المستدامة.

26 برنامجاً أسبوعياً

وأشار سفيان إلى مشاركة 22 جهة حكومية و40 وكالة و5 حكومات ولايات في الجناح الماليزي في «إكسبو 2020 دبي»، حيث ستقوم هذه الكيانات معاً بتنفيذ 26 برنامجاً أسبوعياً مخصصاً للتجارة والأعمال التجارية على مدار الحدث، فيما يتوقع حضور ومشاركة نحو 200 وفد تجاري ماليزي ضمن المجموعة الكبيرة من المشاركين، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الشركات من أكثر من 10 قطاعات صناعية مختلفة موزعة عبر 6 تجمعات.

وقال سفيان:«إن المشاركة في إكسبو 2020 دبي ستساعد على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دولة الإمارات، أكبر شريك تجاري وأهم وجهة تصدير لماليزيا بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية خلال 2020 نحو 4.9 مليار دولار، منها 2.03 مليار دولار صادرات و2.89 مليار دولار واردات، كما تعتبر الإمارات أيضاً ثاني أكبر مصدر استيراد لماليزيا بعد المملكة العربية السعودية، كما أن استثمارات الإمارات في ماليزيا تبلغ حالياً نحو 1.6 مليار دولار».

وأضاف: «ستسهم مشاركتنا في دعم تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية الاتصالات سواء على صعيد الأنشطة التجارية أو الأفراد أو الحكومات»، موضحاً أن «الشركات المشاركة من ماليزيا تنتمي لقطاعات مختلفة، بما في ذلك التعليم والشباب والتجارة والصناعة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والبيئة والزراعة المستدامة والسلع الزراعية والسياحة والثقافة والتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة الحلال والصيرفة الإسلامية.



ويشكل الجناح التزام ماليزيا بالاستدامة وتعزيز العلاقة التكافلية بين الإنسان والطبيعة محور التركيز لجناحها، وهو ما يتجسد بموضوع الجناح"تنشيط الاستدامة، الذي يعبر عن التزام البلاد بالموازنة بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية من جهة والحفاظ على البيئة وصونها من جهة أخرى".

وبموقعه بين منطقة الاستدامة ومنطقة التنقل في «إكسبو 2020 دبي»، يمثل الجناح محاولة لتسليط الضوء على عطاء الطبيعة وتناغمها الأخاذ والحاجة لأن يتعامل البشر بعناية معها وجرى استخدام خشب «ميرانتي» بشكل مكثف على واجهة الجناح، ليعكس التزام ماليزيا بالممارسات الحرجية والمنتجات الخشبية المستدامة. ولتعزيز أثر التصميم، تم اعتماد أسلوب هندسي مبتكر لاستعراض خشب الميرانتي على الواجهة الخارجية.

وقال شامسول بهار محمد نور، الرئيس التنفيذي في المركز الماليزي للتكنولوجيا الخضراء وتغير المناخ، الوكالة المنفذة لمشاركة ماليزيا في «إكسبو 2020 دبي»: «يمثل مفهوم الغابات المطيرة المظللة في الحدث العالمي مكاناً ساحراً ومتكاملاً مع تجمعات شجرية يمكنكم السير عبرها محاطة بأنواع من النباتات والحيوانات مع نهر متعرّج في الوسط».

وأوضح نور أن «إيصال رسالة العيش المستدام وحماية البيئة يمثل ضرورة حتمية في أوقات الاحترار العالمي وتغير المناخ»، مضيفاً أن الجناح مُصمّم لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة عبر تحقيق وفورات في الطاقة بنسبة 20 % بفضل هندسته المعمارية وبنائه الصديق للبيئة.