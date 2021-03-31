شكرا لقرائتكم خبر عن «دافزا» تطلق برنامج دعم للشركات التكنولوجية الناشئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي «دافزا»، عن إطلاق برنامج «سكاليتي» المبتكر، لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة المحلية والإقليمية والعالمية ومساعدتها في تأسيس وتنمية أعمالها في المنطقة.

ويوفر البرنامج للشركات إمكانية تأسيس وتشغيل أعمالها بمرونة وسهولة مع تحقيق كفاءة تجارية عالية، حيث يوفر للشركات برنامجاً قائماً على الاشتراك يشمل رسوم الإيجار والترخيص، فضلاً عن تخصيص مساحة العمل المطلوبة لها، كما يساعد الشركات الناشئة على الدفع لكل موظف على أساس شهري وضمن نموذج مرن يعتمد على نمو أعمال الشركة، ما يمكّنهم من زيادة عدد الموظفين بمرونة وكفاءة.

وقال الدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي «دافزا»: «تتميز إمارة دبي بريادتها في تقديم برامج أعمال مبتكرة تدعم المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين في تأسيس وتنمية أعمالهم بالمنطقة، حيث إنها تساهم في تعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة لرواد الأعمال ودعم قوتها العاملة من خلال جذب المفكرين والموهوبين المبتكرين إلى الإمارة».

وأضاف: «تؤكد دافزا التزامها بتوفير البيئة المثالية للشركات التقنية المبتكرة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل التكنولوجيا الطبية والتكنولوجيا الزراعية وغيرهما. وقد عيّنا فريقاً شاباً من دافزا لقيادة برنامج «سكاليتي»، وذلك بما يتماشى مع التزام المنطقة الحرة بتوفير الفرص لقادة أعمال الشباب للمضي قدمًا بمبادرات وأفكار وأساليب عمل متطورة تساعد على دفع الابتكار والنمو في دافزا».

قطاع التكنولوجيا

وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً ملحوظاً في قطاع التكنولوجيا بما فيها قطاع التكنولوجيا المالية «فينتيك»، وقطاع التجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وقطاعات التكنولوجيا المتخصصة، والمدن الذكية، حيث من المتوقع أن تنمو التجارة الإلكترونية في دبي حوالي 23% لتصل إلى 27 مليار دولار في العام 2022، مدفوعةً بالتحول الرقمي الذي فرضته تداعيات جائحة (كوفيد-19) وتغير في طلب وسلوكيات المستهلكين، وسيعمل برنامج «سكاليتي» على تسهيل وصول الشركات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر توفير المزيد من الفرص لهم.

وبهذا الصدد، قالت آمنة لوتاه، مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي «دافزا»: «يتمثل عملنا في «دافزا» في رفد الشركات الناشئة ورواد الأعمال بجميع احتياجاتهم الأساسية التي تساعدهم على الازدهار وبناء علاقات استراتيجية وطيدة مع الشركاء، إذ تسعى «دافزا» عبر «سكاليتي» إلى تقديم حوافز استثنائية وخدمات متكاملة لرواد الأعمال وذلك لتخفيف التحديات الرئيسية أثناء تأسيس أعمالهم، والتي تشمل تحديات التكاليف الأولية وتمويل مرحلة التأسيس واستقطاب المواهب بالإضافة إلى القدرة على زيادة المبيعات. وقد استثمرنا في توفير بنية تحتية متطورة ومرنة واقتصادية تساعدهم على الوصول إلى شبكة أكبر من نفس منظومة الأعمال التي تمكنهم من عرض خدماتهم الجديدة وتحقيق شراكات جديدة».

برنامج «سكاليتي»

سيقود برنامج «سكاليتي» حسن وحيد الذي سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة، وهو مستشار أول الاستثمار في المنطقة الحرة بمطار دبي. ومنذ انضمامه إلى دافزا في عام 2018، أسس وأدار علاقات مع مختلف المؤسسات المالية وقدم الاستشارات المالية لمختلف المشاريع والاستثمارات داخل المنطقة الحرة.

كما قام برنامج «سكاليتي» برعاية مؤتمرSTEP، وهو الحدث التكنولوجي للأسواق الناشئة المسمى هذا العام «STEP Anywhere 2021»، والذي ينعقد في الفترة من 29 إلى 31 مارس 2021. كم سيستعرض البرنامج الحلول الفنية التي يوفرها للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من خلال سلسلة من الخطابات وحلقات النقاش والاجتماعات الفردية.

وستتمكن الشركات الناشئة من التفاعل والتواصل مع فريق «سكاليتي» لمعرفة المزيد عن البرنامج وفوائده وقدرته على مساعدتهم في إعداد وتوسيع نطاق عملياتهم، حيث يوفر البرنامج لأعضائه إمكانية الوصول إلى مجموعة من أفضل الشركات المتخصصة في الضرائب والشؤون القانونية والمواهب والحلول المصرفية والحلول السحابية وبوابات الدفع وغيرها.