شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "المتقدمة للبتروكيماويات" تُوصي بتوزيع 65 هللة للسهم عن الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 140.7 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 216.5 مليون سهم بواقع 0.65 ريال للسهم، وبنسبة 6.5% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً للبيان، ستكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية يوم تداول 20 مايو المُقبل، على أن يتم تحديد موعد الصرف لاحقاً.

يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بمبلغ وقدره 562.8 مليون ريال، أي ما يعادل مبلغ وقدره 2.60 ريال للسهم الواحد وتمثل 26% من القيمة الاسمية للأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 596 مليون ريال خلال العام 2020 مقابل أرباح بلغت 759.3 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى انخفاض أسعار وكمية المبيعات لمنتج البولي بروبيلين بنسبة 12.2% و2.1% على التوالي. بالإضافة إلى انخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة (شركة تابعة بجمهورية كوريا الجنوبية) بنسبة 55.1% في عام 2020.

وتراجعت المبيعات إلى 2.2 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 2.6 مليار ريال خلال العام 2019.