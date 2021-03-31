شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات يصعد بأرباح "الغاز والتصنيع" 25% خلال 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة الغاز والتصنيع الأهلية، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 25.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 136.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 109.4 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 39.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 27.4 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى زيادة الإيرادات ب 40.5 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف التشغيلية ب 16.6 مليون ريال بالرغم من تكبد الشركة تكاليف برنامج التقاعد المبكر للعاملين ب 4.3 مليون ريال.

وارتفعت المبيعات إلى 2 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 1.9 مليار ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي ربح بلغ 7.7 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 30.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.