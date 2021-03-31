شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط بأمريكا خلال الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن تراجع مخزونات الخام في أمريكا بنحو900 ألف برميل إلى 501.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون ارتفاعها بحوالي 600 ألف برميل.



وهبط مخزون البنزين بنحو 1.7 مليون برميل إلى 230.5 مليون برميل، بينما صعد مخزون المقطرات بنحو 2.5 مليون برميل إلى 144.1 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن زيادة في مخزونات النفط بحوالي 3.9 مليون برميل خلال نفس الفترة.