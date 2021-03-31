شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الكاكاو ترتفع من أدنى إغلاق لها منذ نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الكاكاو خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد إغلاق عقودها الآجلة جلسة أمس الثلاثاء على انخفاض بأكثر من 3% مسجلة أدنى مستوى منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.



يأتي ذلك في ظل المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي على الكاكاو خلال الفترة القليلة المقبلة بسبب قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.



واضطرت بعض الدول في أوروبا لإعادة أو تشديد قيود الإغلاق بسبب تسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة.



هذا، وتعد أوروبا من بين كبار مستهلكي الكاكاو على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تخفض القارة العجوز الطلب بقوة على هذه السلعة حال تعرضها لمزيد من الأضرار جراء تفشي فيروس كورونا.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 13:29 بتوقيت جرينتش عند 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.4 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للكاكاو تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 2360 دولارا للطن، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 2367 دولارا وأقل سعر عند 2340 دولارا.