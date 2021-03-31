شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع عقب بيانات اقتصادية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء عقب صدور بيانات اقتصادية قوية بالإضافة إلى ترقب إعلان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عن خطة إنفاق طموحة.



وأظهرت بيانات "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 517 ألف وظيفة خلال مارس/آذار، وهي أكبر زيادة شهرية منذ سبتمبر/أيلول، بينما توقع محللون إضافة 552 ألف وظيفة.



هذا، وسوف يعلن الرئيس "بايدن" في وقت لاحق اليوم عن خطته للإنفاق في البنية التحتية والتي ربما تصل قيمتها إلى تريليوني دولار تشمل إنفاق 300 مليار دولار على تطوير مرافق مياه الشرب وتحسين أداء وكفاءة شبكات الكهرباء في الولايات المتحدة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:02 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 33069 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.4% (ما يعادل 190 نقطة) إلى 13230 نقطة، في حين صعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 3978 نقطة.