بعد الهبوط الكبير.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن أسعار الذهب استقرت في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، وذلك بعد الهبوط الكبير أمس الثلاثاء.

وفي نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، هبطت أسعار الذهب في مصر 20 جنيهًا للجرام الواحد، تأثراً بهبوط المعدن عالمياً.

ونقل موقع "مصراوي" عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، قوله إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم إلى 742 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 636 جنيهًا، كما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 848 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5944 جنيهًا.

وعالميًا، عوضت أسعار الذهب جزء من خسائرها وارتفع سعر الأوقية نحو 1.6 دولار في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.10%، ليسجل سعر الأوقية 1686.8دولار، في الساعة 12:29 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.