شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة وسط تفاؤل حيال خطط بايدن للإنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت شركات التكنولوجيا مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة اليوم الأربعاء، بينما ينتظر المستثمرون تفاصيل خطة البنية التحتية الضخمة من الرئيس جو بايدن، وتتطلع السوق عموما إلى تحقيق مكاسب لربع السنة الرابع على التوالي.