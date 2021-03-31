شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات الخليج بجلسة الأربعاء باستناء "دبي".. وصعود السعودية بنسبة 2.83% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.32% خاسرًا 8.27 نقطة ليغلق عند مستوى 2550.23 نقطة، وتصدر القطاعات المرتفعة المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 2.83% رابحًا 272.48 نقطة ليغلق عند مستوى 9907.82 نقطة.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.25% رابحًا 3.63 نقطة ليغلق عند مستوى 1458.03 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.03% رابحًا 1.90 نقطة ليغلق عند مستوى 5912.562 نقطة، وخسر رأس المال السوقي بقيمة 321 مليون درهم ليغلق عند مستوى 845.462 مليار درهم، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 9 قطاعات، كما ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بنسبة 0.740% رابحًا 27.331 نقطة ليغلق عند مستوى 3708.708 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 2.83% رابحًا 272.48 نقطة ليغلق عند مستوى 9907.82 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.58% رابحًا 140.12 نقطة ليغلق عند مستوى 24291.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 507.9 مليون سهم بقيمة 16.3 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 4.34%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 3.82%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.9%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 2.48%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.62%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.29%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.02%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.87%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.51%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.93%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.77%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.32%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.04%.

وقفز 122 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ذيب" بنسبة 14.04%، ثم سهم " الإنماء طوكيو" بنسبة 9.94%، ثم سهم "كهرباء السعودية" بنسبة 9.93%، وتراجع 75 سهمًا على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 3.26%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 2.77%، ثم سهم "المملكة" بنسبة 2.77%، فيما تصدر سهم "ذيب" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.7 مليار ريال سعودي.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.25% رابحًا 3.63 نقطة ليغلق عند مستوى 1458.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.7 مليون سهم بقيمة 347 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة 15.64% مدفوعًا بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.84%، بنك البحرين والكويت بنسبة 2.92%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.85%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.26% مدفوعًا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.74%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.32%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.70% رابحًا 40.16 نقطة ليغلق عند مستوى 5775.92 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.89% رابحًا 55.50 نقطة ليغلق عند مستوى 6324.44 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% رابحًا 5.52 نقطة ليغلق عند مستوى 4687.21 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.35% رابحًا 16.98 نقطة ليغلق عند مستوى 4874.53 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 233.4 مليون سهم بقيمة 51.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9985 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المنافع بنسبة 1.51%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.86%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.61%، ثم قطاعي الطاقة والعقار بنسبة 0.38%، 0.35%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.70%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.21%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%.

بورصة أبو ظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.03% رابحًا 1.90 نقطة ليغلق عند مستوى 5912.562 نقطة، وخسر رأس المال السوقي بقيمة 321 مليون درهم ليغلق عند مستوى 845.462 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 1.14 مليار سهم، بقيمة 4.8 مليار درهم، عبر تنفيذ 3143 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والخدمات بنسبة 0.84%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.28%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.02%، فيما تراجع الطاقة بنسبة 1.08%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.82%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%.

وارتفع 16 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "الشركة الوطنية للتكافل" بنسبة 9.2%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 8.11%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 3.77%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم "شركة الواحة كابيتال" بنسبة 2.4%، ثم سهم "شركة دانة غاز" بنسبة 1.73%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 1.32%، فيما تصدر سهم "مصرف أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 289.8 مليون درهم.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.740% رابحًا 27.331 نقطة ليغلق عند مستوى 3708.708 نقطة، وبلغ حجم التداول 16.7 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون ريال عبر تنفيذ 674 صفقة لعدد 44 سهمًا.

وارتفع 14 سهمًا على رأسها سهم "الوطنية للتمويل" بنسبة 7.14%، ثم سهم "أريدو" بنسبة 5.13%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 4.76%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "التأمين العربية فالكون" بنسبة 9.52%، ثم سهم "صندوق أمان للاستثمار العقاري" بنسبة 3.16%، ثم سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 2.47%، فيما تصدر سهم "الأنوار للاستثمارات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 308.3 ألف ريال عماني.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.32% خاسرًا 8.27 نقطة ليغلق عند مستوى 2550.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 158.7 مليون سهم محققة ما قيمته 208.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2977 صفقة لعدد 35 سهماً، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.17%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.13%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.87%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.86%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.84%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.78%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%.

وقفز 14 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 5.03%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.30%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 10%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 10%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 18.6 مليون ورقة بقيمة 66.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.84%.