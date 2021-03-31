شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "المتقدمة" تُقر توزيع 65 هللة للسهم عن الربع الرابع 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات، بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على مُقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 140.7 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن الربع الرابع 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 216.5 مليون سهم بواقع 0.65 ريال للسهم، وبنسبة 6.5% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً للبيان، ستكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة، على أن يتم الإعلان عن موعد التوزيع لاحقاً.

وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 140.7 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن كل من الربع الأول والثاني والثالث من العام 2020.

وبناءً على ذلك، سيكون إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مبلغ وقدره 562.8 مليون ريال، أي ما يعادل مبلغ وقدره 2.60 ريال للسهم الواحد وتمثل 26% من القيمة الاسمية للأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 596 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 759.3 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى انخفاض أسعار وكمية المبيعات لمنتج البولي بروبيلين بنسبة 12.2% و2.1% على التوالي. بالإضافة إلى انخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة (شركة تابعة بجمهورية كوريا الجنوبية) بنسبة 55.1% في عام 2020.