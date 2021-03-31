شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "إعمار الاقتصادية" ترتفع 134% خلال 2020 والخسائر المتراكمة تصل لـ 31.3% من رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة إعمار المدينة الإقتصادية، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن الارتفاع في الخسائر بنسبة 134.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 1.2 مليار ريال مقابل خسائر بلغت 533 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة خسائراً تشغيلية بلغت 1 مليار ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 338 مليون ريال خلال العام 2019.

هذا وارتفعت الخسائر المتراكمة لإعمار إلى 31.3% من رأس المال، لتبلغ 2.668 مليار ريال.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2020 إلى الانخفاض في الإيرادات وإجمالي الربح خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019، بسبب التباطؤ العام في الأنشطة الاقتصادية في قطاع العقارات بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا غير المسبوق.

علاوة على ذلك ، سجلت المجموعة انخفاضًا في قيمة العقارات المتاحة للبيع وعقود الإيجار وبعض الأصول التشغيلية بعد اعادة التقييم بمبلغ 316 مليون ريال سعودي خلال العام الحالي، مما أثر على نتائج المجموعة.

وتراجعت المبيعات إلى 547 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 947 مليون ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن خسائر "إعمار" ارتفعت بنسبة 116% لتصل إلى 674 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، مقارنة بخسائر نحو 312 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.