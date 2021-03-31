شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحت الضغط قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، تحت ضغط ارتفاع مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي قرابة 0.5% إلى مستوي 60.13$ ، من مستوى الافتتاح عند 60.41$، وسجل أعلى مستوي عند 61.15$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.3% إلى مستوي 63.73$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 63.94$ ، وسجل أعلى مستوي عند 64.80$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 2.3% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.8% ، ضمن عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين ، وتحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 26 آذار/مارس، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 0.6 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 500 مليون برميل ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 18 كانون الأول /ديسمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.3 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع السابق بحوالي 100 ألف برميل، ليرتفع إجمالي إنتاج الخام إلى 11.0 مليون برميل يوميا، والذي يعد أعلى مستوي للإنتاج منذ الأسبوع المنتهي 5 شباط/فبراير الماضي.