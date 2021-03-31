شكرا لقرائتكم خبر عن «العالمية القابضة» تطلق أول منصة افتراضية للخدمات الطبية في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم الشركة العالمية القابضة IHC من خلال شركة المضاعفة القابضة Multiply Holding إطلاق «هيلث يو» (HealthyU)، أول منصة افتراضية للخدمات الطبية والوقائية في دولة الإمارات، بهدف تحقيق التكامل مع أعمالها ومحفظتها الاستثمارية في قطاع خدمات الرعاية الصحية الحالية، والتي تتضمن استثمارات في شركة «أكسفورد نانوبور» وشركة «طموح» للرعاية الصحية ومختبر «كوانت ليز»، ما سيضيف الخدمات الصحية الوقائية إلى محفظة أعمال الشركة العالمية القابضة، وسيتم إطلاق نسخة تجريبية من المنصّة خلال النصف الثاني من عام 2021.

وتهدف منصّة HealthyU المدعومة بالتكنولوجيا إلى رفع مستوى الرعاية الصحية للمستخدمين من خلال توفير إمكانية الوصول وفي أي وقت، إلى خدمات الاستشارات الطبية عبر الإنترنت والتواصل مع كوادر متخصصة في مجالات مختلفة مثل صحة النوم واللياقة البدنية والتغذية والصحة العقلية، والذين يعملون في عيادات متخصصة في إطالة العمر وتعزيز اللياقة الصحية في جميع أنحاء العالم. وسيتمكن المستخدمون من الوصول إلى خدمات التشخيص المتطوّرة في المختبرات الطبية المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات، بالإضافة إلى التقييمات الصحية. كما ستوفر الحلول الطبية الشاملة والمخصصة والخدمات الاستشارية مثل برامج تدريب اللياقة البدنية وخطط تعزيز نمط الحياة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء المستخدمين وأسلوب حياتهم.

وتتبنّى منصّة HealthyU نهجاً إدارياً استباقياً صُمم خصيصاً لمعالجة وتحديد الأسباب الجذرية المحتملة وراء الأمراض وتعزيز الحياة الصحية، بدلاً من معالجة الأعراض. وتجدر الإشارة أنه تم تطوير هذه المنصّة بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، بما فيهم مركز «وايل كورنيل» للصحة والطب الوقائي للقلب والأوعية الدموية في نيويورك وشركة جي 42 للرعاية الصحية وعيادة طبية خاصة مقرها في مدينة زيوريخ.

قالت سامية بوعزة، المديرة العامة لشركة المضاعفة القابضة: تعمل شركة المضاعفة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتتمتع بخبرة تزيد على 15 عاماً، على توسيع استثماراتها وعملياتها التجارية نحو القطاعات سريعة النمو والمرتكزة على التقنيات المبتكرة. لقد لمسنا طلباً متنامياً في مجالات الصحة الوقائية وأساليب الحياة الصحية، وخاصة على الحلول الرقمية سهلة الاستخدام الموجهة للأفراد، لا سيما خلال الجائحة العالمية التي أدت إلى رفع مستوى الوعي الصحي في جميع أنحاء العالم الملمين باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة. ولتلبية هذا الطلب، قام خبراؤنا وشركاؤنا في أبوظبي وزيوريخ ونيويورك بتطوير منصة HealthyU الرقمية المتطورة بهدف تقديم حلول مخصصة ودقيقة وقادرة على التنبؤ بالمخاطر المستقبلية، ونتطلع إلى طرحها في السوق.

وبينما يتزايد العبء الاقتصادي للأمراض المزمنة مثل السمنة والسكري باستمرار وسيواصل الازدياد في المستقبل، تبذل الحكومة الإماراتية جهوداً كبيرة للحد من الأمراض المزمنة في المجتمع. وهنا تأتي أهمية منصة HealthyU التي ستساعد على تقديم رعاية استباقية ووقائية مباشرةً للمستخدمين في منازلهم.

ومن جانبها، قالت لارا عيتاني، مديرة المشروع- منصّة HealthyU: نلمس حالياً زخماً متزايداً في مشهد الفرص والحلول الرقمية المبتكرة ضمن مجال الرعاية الصحية وإطالة العمر، ولا شك أن الخدمات الصحية المخصصة ستكتسب أهمية متزايدةً في المستقبل. وسوف تقدم منصّة HealthyU قيمة كبيرة لمستخدميها، ما سيمكنهم من الوصول إلى الخطط والبرامج الصحية المخصصة وغيرها من الخدمات الاستشارية، بهدف تعزيز المستويات الصحية والسلامة العقلية ومنظومة المناعة واللياقة البدنية العامة. والآن أصبح بإمكان المستخدمين بنقرة واحدة فقط التنقل والاختيار ضمن قائمة واسعة من التخصصات الصحية، عبر تجربة مريحة دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم.

