شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة» ADQ تستحوذ على آمون للصناعات الدوائية المصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «القابضة» (ADQ)، توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة «آمون للصناعات الدوائية» «آمون» من شركة «باوش للصحة». وتعد آمون إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال تصنيع وتوزيع وتصدير الأدوية البشرية والبيطرية ذات العلامات التجارية.

سيتم إتمام الصفقة من خلال مناقصة إلزامية حيث تقدم «القابضة»(ADQ) عرضها لإجمالي رأس المال المصدر لشركة آمون، ويشمل ذلك حصة أقل من 1% من أسهم آمون التي يمتلكها مساهمو الأقلية. تخضع هذه الصفقة إلى الانتهاء من شروط الاتمام المعتادة ويتضمن ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية.

وتشتهر شركة «آمون» بامتلاكها مجموعة واسعة من المنتجات الدوائية التي تستخدم في علاج العديد من حالات الأمراض الحادة والمزمنة والاحتياجات العلاجية التي تتطلب أدوية ذات نتائج طبية مثبتة وعالية الجودة، وتشمل قائمة المنتجات الرئيسية للشركة كل من دواء «هاي بيوتك» و«أنتينال» و«ألفينترن» و«نيوروتون». ويعمل لدى شركة «آمون» أكثر من 2500 موظف وتمتلك واحدًا من أكبر مصانع الأدوية الحديثة في مصر.

نستهدف تطوير سلسلة قيمة متكاملة في قطاع الصحة والدواء

فهد القاسم، مدير الرعاية الصحية والدواء لـ«القابضة»ADQ

وقال فهد القاسم، مدير إدارة الرعاية الصحية والدواء لـ«القابضة» (ADQ): تهدف «القابضة» (ADQ) إلى تطوير سلسلة قيمة متكاملة في قطاع الصحة والدواء من خلال استثمارات استراتيجية ومشاريع جديدة على الصعيدين المحلي والدولي. وبالإضافة إلى استثماراتنا الأخيرة في تصنيع الأدوية في كل من دولة الإمارات والهند، فإن استثمارنا في شركة آمون سيعزز إستراتيجيتنا الدوائية نحو تحقيق هدفنا المتمثل في ضمان إمكانية الوصول إلى الأدوية الحيوية، وخفض تكلفتها وجعلها في متناول المرضى، فضلاً عن تقديم أدوية وعلاجات جديدة ومبتكرة تساعد على تحسين حياة أفراد المجتمع. وستوفر الخبرة الواسعة التي تمتلكها شركة آمون في مجال الأدوية وعلوم الحياة لـ«القابضة» (ADQ) إمكانية الوصول إلى منتجات الأدوية التي تشهد زيادة في الطلب عليها، وتسريع نقل المعرفة وتحسين القدرات التصنيعية المحلية للأدوية.

وأضاف القاسم: إن الاستثمار في آمون يعكس التزامنا تجاه منصة الاستثمار المشترك التي قمنا بتأسيسها مع الصندوق السيادي المصري. حيث نعمل بالتنسيق مع الصندوق وقيادة شركة آمون لاستكمال سجل هذه الشركة العريقة الحافل بالإنجازت وترسيخ مكانتها في مجال الصناعات الدوائية.

وقال الدكتور محمد صلاح الدين رشدي، رئيس شركة «آمون للصناعات الدوائية»: نجحت شركة آمون منذ تأسيسها قبل أكثر من 20 عاماً في ترسيخ مكانتها كأكبر شركة في قطاع صناعة الدوائيات في مصر. وتعد آمون اليوم شركة رائدة في مجال تصنيع وتسويق وتوزيع المنتجات الدوائية ذات العلامات التجارية والتي تصل إلى أكثر من 25 سوقاً حول العالم. ونعتقد أننا عبر هذه الصفقة سنجمع بين المصداقية التي اكتسبناها على مر السنين مع المسؤولين المحليين والإقليميين، وتوجهات القابضة ADQ التي تركز بقوة على تحقيق القيمة المستدامة بما يثبت نجاح هذه العوامل مجتمعة.

