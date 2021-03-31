شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التحقيق في جنوح السفينة وتعطيل المرور بقناة السويس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الإسماعيلية (مصر) - رويترز

قال مسؤول في هيئة قناة السويس إن التحقيقات الرسمية في جنوح سفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن في المجرى المائي وتعطيل حركة عبور السفن لما يقرب من أسبوع، بدأت الأربعاء.

وكان أسامة ربيع رئيس هيئة القناة، قد أشار إلى أن من المحتمل أن تكون ظروف الطقس والرياح الشديدة والخطأ البشري، قد لعبت كلها دوراً في جنوح السفينة يوم 23 مارس/آذار.

من جهته أفاد الربان سيد شعيشع مستشار رئيس هيئة القناة، بأن التحقيق سيشمل فحص الصلاحية البحرية للسفينة، وتصرفات ربانها، للمساعدة في تحديد أسباب الحادث، وأضاف أن ربان السفينة إيفر جيفن ملتزم بالتعاون الكامل في التحقيق الذي يبدأ الأربعاء.

وكان تعطل الحركة في القناة ستة أيام قد أحدث اضطراباً في سلاسل الإمداد العالمية بعد أن انحشرت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر بالعرض في القطاع الجنوبي من القناة التي تعد أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا.

ومن المتوقع أن يؤدي الحادث إلى موجة من المطالبات التأمينية التي تتوقع سوق لويدز للتأمين في لندن أن تسفر عن «خسارة كبيرة» ربما تصل إلى 100 مليون دولار أو أكثر، وفقاً لما قاله رئيسها.

كما كشفت الشركة اليابانية المالكة للسفينة، عن أنها «لم تتلق أي مطالبات أو دعاوى ناجمة عن الحادث»، فيما صرح مصدر بالقناة ووكيل ملاحي، بأن محققين صعدوا يوم الثلاثاء إلى الناقلة التي رست في بحيرة تفصل بين قطاعي القناة.

وقد أعدت هيئة القناة برنامجاً خاصاً للتعجيل بمرور القوافل لإنهاء تكدس أكثر من 400 سفينة عند مدخلي القناة الجنوبي والشمالي، وفي مجراها بعد جنوح إيفر جيفن، وقالت الهيئة إنها تأمل عبور جميع السفن بحلول نهاية الأسبوع.