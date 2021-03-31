شكرا لقرائتكم خبر عن أول بطاقة ائتمان في السودان.. رمز الاندماج بالاقتصاد العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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أشاد رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، بصدور أول بطاقة «فيزا» في السودان من بنك المال المتحد (UCB)، ووصفها بأنها رمز لعودة السودان للاندماج، الذي طال انتظاره، في الاقتصاد العالمي. جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال تسلمه بطاقته الصادرة من UCB، أحد البنوك السودانية، من يوسف أحمد التني، الرئيس التنفيذي والمدير العام لبنك المال المتحد.

وأعرب حمدوك عن تقديره للجهود التي يبذلها UCB للالتزام بكافة المعايير الدولية المطلوبة لإصدار أول بطاقة فيزا في السودان ووصفها بأنها إنجاز كبير.

وقال يوسف أحمد التني: «نفخر بتقديم أول بطاقة فيزا لرئيس الوزراء، ونتشرف بأن نكون أول بنك سوداني قادر على إصدار هذه البطاقة. نحن نتفهم المسؤولية التي تأتي مع القيادة وندرك تماماً أن إصدار البطاقة هو الخطوة الأولى نحو بناء نظام وبنية أساسية متكاملة لنشر ثقافة المدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى تحقيق الشمول المالي. نحن نعمل حالياً على بناء هذا النظام والبنية التحتية لتمكين جميع حاملي البطاقات والتجار والدولة».

ومن جانبه، قال أحمد جابر، مدير شركة فيزا لمنطقة شمال إفريقيا، «يسعدنا أن نكون جزءاً من رحلة نمو السودان في الاقتصاد العالمي، ونحن نعمل عن كثب مع شريكنا UCB لتزويد حاملي بطاقات فيزا من عملائهم بخدمات موثوقة ومريحة، وخيارات دفع آمن مقبولة عالمياً. السودان سوق واعد يشهد العديد من التطورات الاقتصادية الإيجابية، ونتطلع إلى مواصلة تقديم تكنولوجيا الدفع العالمية من فيزا لدعم شركائنا والحكومة السودانية في سعيهم نحو تحقيق الشمول المالي والنمو الاقتصادي للسودان».