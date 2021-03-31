شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقترب من أفضل أداء شهري منذ 2016 برهان التعافي الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل الدولار ذروة عام جديدة مقابل الين وأعلى مستوى في عدة أشهر أمام منافسين آخرين، الأربعاء، إذ يراهن مستثمرون على أن حزمة التحفيز المالي الضخمة وحملة التطعيم الموسعة ستساعدان الولايات المتحدة على قيادة التعافي من الجائحة عالمياً.

ومن المقرر أن يضع الرئيس الأمريكي جو بايدن الخطوط الرئيسية لخططه لتمويل خطة بنية تحتية تريليونية بعدما صرح في وقت سابق من الأسبوع بأن 90 في المئة من البالغين الأمريكيين سيمكنهم الحصول على تطعيم بحلول 19 أبريل.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 93.439 وهو أعلى مستوى في نحو خمسة أشهر. وصعد من قرب 90.0 في بداية مارس في سبيله لتسجيل أفضل أداء شهري منذ 2016.

وسجلت العملة الأمريكية ذروة جديدة لعام مقابل العملة اليابانية عند 110.97 ين وبلغت أعلى مستوى في خمسة أشهر تقريباً مقابل العملة الأوروبية الموحدة عند 1.1705 دولار مقابل اليورو، لكنه تخلى عن بعض هذه المكاسب في التعاملات المبكرة في لندن.

كما لقيت العملة الأمريكية دعماً مع صعود عائدات السندات الأمريكية التي جعلت العملة أكثر جاذبية كاستثمار.

وقفزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى في عام عند 1.776 في المئة الثلاثاء.

وصعد الدولار الأسترالي إلى 0.76085 دولار أمريكي متماسكاً بعد نزوله إلى 0.7564 دولار الأسبوع الماضي وهو أقل مستوى هذا العام.

وجرى تداول اليوان الصيني حول 6.57 مقابل الدولار في السوق الخارجية، وكان قد سجل يومي الاثنين والثلاثاء أقل مستوى منذ نوفمبر عند 6.5838 مقابل الدولار.

وتجاوزت بيتكوين لفترة وجيزة 59 ألف دولار، في محاولة للاقتراب من الذروة القياسية البالغة 61 ألفاً و781.83 دولار التي بلغتها في وقت سابق من الشهر الجاري. (رويترز)