شكرا لقرائتكم خبر عن يحتسون المسكرات.. ويعتدون على شخص ويحدثون به عاهة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، حكماً بحبس موظف آسيوي عامين، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء العقوبة، لإدانته بالاشتراك مع آخرين هاربين، بالاعتداء على آسيوي، وإحداث عاهة مستديمة بجسده. كما قضت محكمة الجنايات في القضية نفسها، بحبس آخر عاماً، وإبعاده عن الدولة.

وفي التفاصيل، أنه في أكتوبر الماضي، تقدم آسيوي ببلاغ عن اعتداء المدان و 20 شخصاً عليه، فور خروجه من مسكنه، وبحسب إفادته في التحقيقات، فإن المدانين الأول والثاني، وآخرين اعتدوا عليه بأنابيب حديدية وبلاستيكية، في أماكن متفرقة من جسده، دون أن يعرف سبب اعتدائهم عليه.

وبحسب تقرير الأدلة الجنائية، فإن المجني عليه تعرض لإصابات متفرقة في جسده، وكسر في أحد أصابعه، أحدث عاهة بنسبة 6 %، فقبض على المدانين في القضية، وأقر الأول، بالاشتراك مع الثاني وآخرين، بالاعتداء على المجني عليه، دون سبب، يتذكره حيث كانوا جميعاً تحت تأثير المشروبات الكحولية.