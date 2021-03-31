شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للإعلام».. نافذة على برامج وإنتاجات ومسلسلات حصرية في رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مشاركة نخبة من ألمع نجوم الفن في «هذا وقتها»

«قلبي اطمأن» يعود في موسمه الرابع إلى شاشة «أبوظبي»

عبد الرحيم البطيح النعيمي: محتوى إعلامي مبني على نتائج دراسات المجتمع والجمهور



أعلنت «أبوظبي للإعلام»، عن إطلاق حملتها الرمضانية الشاملة تحت عنوان «#هذا_وقتها» عبر جميع قنواتها الإعلامية، والتي تتضمن مجموعة من البرامج والإنتاجات والمسلسلات الحصرية بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الفن في الإمارات والخليج والعالم العربي، إلى جانب باقة متنوعة من البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والتراثية الخاصة برمضان.

وتسعى «أبوظبي للإعلام» من خلال الحملة التي تعتبر امتداداً لحملة «#حاضرين» التي انطلقت مطلع 2020، إلى تحقيق نقلة نوعية في المحتوى الذي تقدّمه، وتطوير مستوى الأعمال الإنتاجية المعروضة خلال الشهر الفضيل.

وقال عبد الرحيم البطيح النعيمي، القائم بأعمال مدير عام «أبوظبي للإعلام»: حرصنا على الاستعداد المبكر لاستقبال رمضان المبارك من خلال إنتاج وتقديم محتوى إعلامي مبنيّ على نتائج دراسات المجتمع والجمهور من مختلف الشرائح والاهتمامات والفئات العمرية، وذلك بهدف ترسيخ المكانة الإعلامية الريادية التي تتميز بها الشركة، والطرح الإعلامي الترفيهي والهادف الذي تقدّمه عبر مختلف منصاتها الرقمية والمرئية والمسموعة والمقروءة بالاعتماد على كوادرنا الوطنية المؤهلة والكفؤة.

16 عملاً

تحت شعار قناة أبوظبي «هل هلالك أبوظبي دارك» وشعار قناة الإمارات «رمضان يانا والخير لفانا»، تقدّم الباقة الرمضانية لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي 16 عملاً متنوعاً، تتميز في دورة هذا العام بحضور قوي للفنانين الإماراتيين في عدد من إنتاجات أبوظبي للإعلام الحصرية، وتعرض قناة «أبوظبي» حصرياً المسلسل التشويقي الخليجي العربي «حين رأت» الذي يروي قصة فتاتين تعيشان فاجعة غير متوقعة بعد أن تفقد كل منهما أحباءهما بتفجير إرهابي، ويسلط المسلسل الضوء على نبذ الإرهاب والتعايش بين الأديان وهو من بطولة خالد أمين، وأمل محمد، وليلى عبدالله.

وتعرض القناة أيضاً الدراما الاجتماعية الكويتية «مطر صيف» من بطولة الفنان سعد الفرج، والذي يروي قصة نورة التي تتزوج من رجل متوسط الحال، وتعيش معه بسعادة إلى أن يرحل عن الحياة وتبدأ معاناتها في تحمل مسؤولية تربية أبنائها ضمن صعوبات مالية. وكذلك تعرض القناة الدراما الاجتماعية الكويتية «نبض مؤقت»، في قصة تدور أحداثها حول العائلة بحلوها ومرها ومشاكل الحرمان من نعمة الأمومة، ومن بطولة هيا عبد السلام، وهنادي الكندري، وشهاب جوهر، وغيرهم. وتعرض القناة أيضاً المسلسل الخليجي الكوميدي والحصري «علاء الدين» من بطولة عبد الناصر درويش وأحمد العونان وسلطان الفرج، وتدور أحداثه حول علاء الدين الخمسيني الذي يعيش مع ابنتيه الشابتين قمر وشمس في منطقة «ستي ووك» بدبي.

«بنات مسعود»

تقدم قناة «الإمارات» لمشاهديها حصرياً المسلسل الإماراتي «بنات مسعود» الذي تدور قصته حول مسعود وهو تاجر سيارات توفت زوجته وتركت له أربع بنات، فقرر عدم تزويج بناته لأنهن قد يطلبن حقهن في الميراث. والعمل من بطولة جمال الردهان، وخالد المظفر، وشيماء سبت، ومن تأليف يوسف إبراهيم، وإخراج عمر إبراهيم. وتعرض القناة المسلسل الإماراتي الكوميدي «اللي نحبهم»، وتبدأ أحداثه من الفريج والطموح والشهرة وتنتهي بمواقف كوميدية، من بطولة أحمد الجسمي وميثاء محمد، وجمعة علي، ومروان عبدالله ومن تأليف مرعي الحليان، وإخراج باسم شعبو.

وللدراما العربية نصيب كبير مما تعرضه قناة «أبوظبي»، ومن أبرز أعمالها لهذا العام المسلسل السوري «350 جرام» من بطولة سلوم حداد وعابد فهد، وتدور قصته حول نوح، وهو محام محنّك يُعرف بالقيصر، يعيش نمط حياة باذخاً لكنه يسقط فجأة بمرض خطير. كما سيكون عشاق المسلسلات المصرية على موعد مع الدراما التشويقية «النمر» من بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، ونرمين الفقي. وتبدأ الأحداث حين تكتشف «ملك» خيانة عريسها مع صديقة عمرها فتخرج وھي مصدومة وتقود مسرعة فتصدم البطل الذي يفقد الذاكرة نتيجة للحادث، ولكن ماذا سيحدث إذا عادت ذاكرته؟ وتعرض القناة أيضاً الدراما المصرية «هجمة مرتدة» من بطولة أحمد عز، وهند صبري، وهشام سليم، وتبدأ الأحداث بسعي رفعت المصري من جهاز المخابرات المصرية لمواجهة مخططات القوى الاستعمارية لإعادة تقسيم المنطقة والسيطرة على ثرواتها، من خلال تكوين مجموعة عمل من الضباط الشباب والعملاء السريين. كما تقدم القناة الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وتدور أحداثه حول رجال الظل الذين يعلمون لحماية الوطن من الأعمال التخريبية والإرهابية، ويستعرض مجموعة من الملفات الحقيقية التي يتم الكشف عنها لأول مرة. وتعرض القناة الدراما الاجتماعية الخليجية «60 يوم» من بطولة تركي اليوسف وبلال عبدالله وعبدالله بن حيدر وعبد الرحيم حسن، وشعيفان محمد وغيرهم، مع أحداث تبدأ بإطلاق نار وتهديد شخصي لتتطوّر فيما بعد لسيناريوهات تشويقية في قالب سريع من الأحداث الدرامية.

30 حالة اجتماعية

بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، يعود البرنامج الخيري الإنساني «قلبي اطمأن» في موسمه الرابع إلى شاشة قناة «أبوظبي»، ليعرض 30 حالة اجتماعية واقعية عن أناس ضاقت بهم الأرض ليغير حياتهم نحو الأفضل، إذ يعمل الشاب الإماراتي الشهير «غيث» على مساعدة هذه الحالات في بلدانٍ مختلفة. كما يعود إلى شاشة قناة «الإمارات» برنامج «دروب» في موسمه الثامن من تقديم علي آل سلوم، إذ يتنقل بالمشاهدين إلى وجهات من نوع خاص، لاستكشاف ثقافات مختلف الشعوب والقبائل. أما برنامج المسابقات التراثي «الشارة» من تقديم حصة الفلاسي فسيكون مستمراً في موسمه الثامن للاحتفاء بتراث الإمارات العريق وما يكتنزه من عادات وتقاليد وإرث شعري، مع توثيق تفاصيل المهن اليدوية الشعبية والأمثال والشخصيات المؤثرة في تاريخ وحاضر الدولة.

ومن المقرر أن يوفر تطبيق «ADtv» حصرياً المسلسل السوري «على صفيح ساخن» وهو دراما اجتماعية تشويقية عن صعوبات الهجرة والاغتراب والبعد عن الوطن من بطولة سلوم حداد وباسم ياخور وأمل بو شوشة، وتدور أحداثه حول عائلة الحجّار التي لم تتوقع أن تعود إلى دمشق ثانيةً، بعد محاولة الهجرة إلى ألمانيا، لكن مصيرها يتغير كلياً بعد الفشل بالوصول إلى أوروبا. والمسلسل من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، وإخراج سيف الدين سبيعي.

65 فقرة

كشفت شبكة أبوظبي الإذاعية عن تفاصيل برامجها الرمضانية التي تتضمن 65 فقرة وبرنامجاً تتنوع بين اليومية والأسبوعية المباشرة والمسجلة، بما يتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل، مع التركيز على التفاعل مع الجمهور عبر مختلف المنصات الرقمية. وتقدم «إذاعة القرآن الكريم» لمستمعيها 23 فقرة وبرنامجاً متنوعاً، من بينها 9 مسجلة هي «زاد الصائمين»، و«خواطر رمضانية»، و«مواعظ دينية»، و«المرأة في رمضان»، و«مقامات الصائمين»، و«أخلاقيات رمضانية»، و«بيت النبوة في رمضان»، و«الفتاوى المترجمه» (الإنجليزي والأوردو)، و«ناشئة القرآن». كما تقدم 6 برامج مباشرة هي «صباح الذاكرين»، و«فاعل خير»، و«من سبق لبق»، و«استشارة طبية»، و«يستفتونك»، ونقل صلاتي العشاء والتراويح، إلى جانب النشرات الإخبارية، وخدمات الإشعارات والتنبيهات لمواعيد الصلاة والأدعية والأذكار.

أما إذاعة «أبوظبي» فتقدم 13 برنامجاً، خمسة منها مباشرة، هي «استوديو 1»، و«لا تشلون هم»، و«صوت الملاعب»، و«رياضة مكس»، و«المسابقة التراثية»، و«8 مسجلة»، و«هي»، و«الحياة رحلة»، و«قرأت لكم»، و«سوالف صباحية»، و«جواهر من أشعار بن ظاهر»، وفقرة رياضية، وومضة مجتمعية، ومن أمثال بلادي، بجانب مسلسل «عذاب الضمير»

وتبث «إمارات أف إم» 16 برنامجاً متنوعاً في المجالات الرياضية، والغنائية، والكوميدية ومن أبرزها «أحلى صباح» بفقراته المتنوعة مع المذيعين بدور أحمد، وريان حسن، وبرنامج المسابقات الرمضاني المباشر «كشكول»، والبرنامج الجديد والمبتكر «عن بعد» الذي يناقش التغيرات الحاصلة في كافة جوانب الحياة والعمل، وبرنامج المسابقات «القصر». أما بالنسبة لإذاعة «ستار أف إم»، فتقدم 6 برامج من أبرزها المباشر «صباحو» من إعداد وتقديم رانيا يونس وحسان الشيخ مع فقرات مخصصة لرمضان، و«سالو إمارات» باللغة الفرنسية، و«رمضان أفترنون» الترفيهي المنوع، و«فزورة على الطريق»، و«لايت آكشن» الذي يقدم أهم النصائح للرياضيين الصائمين، و«سهرني معك».

