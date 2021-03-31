شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: اللقاحات الصينية «آمنة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف-أ.ف.ب

أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن لقاحي مختبري «سينوفارم» و«سينوفاك» الصينيين ثبت أنهما آمنان وفعالان ضد فيروس «كورونا». وأعلنت مجموعة الخبراء الاستراتيجية الاستشارية حول التلقيح في منظمة الصحة العالمية أن «اللقاحين أثبتا سلامتهما وأبرزا فاعلية جيدة ضد كوفيد-19 حين يظهر المريض أعراضاً، لكنه ما زال يتعين توافر بيانات (...) في ما يتعلق بالمسنين والأشخاص الذين يعانون أمراضاً أخرى».