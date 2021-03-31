الباشا يواجه هيسكث في نهائي بطولة الحبتور للبولو

تأهل فريقا الباشا وهيسكث إلى المباراة النهائية لبطولة نادي ومنتجع الحبتورلشهر مارس والمقررة إقامتها الجمعة بعد فوزهما على فريقي إيفزا مهرة وبيلاندي اللذين كانا قاب قوسين أو أدنى من الفوز والتأهل، إلا أنهما فرطا في الفوز في مباراتيهما وخاصة بيلاندي، حيث انتهت المباراتان بالهدف الذهبي بعد أن انتهى الوقت الأصلي لكليهما بالتعادل.

المباراة الأولى جمعت بين فريقي الباشا وإيفزا مهرة، وانتهت بفوز الباشا بالهدف القاتل بعد مباراة متكافئة انتهت بتعادلهما في الوقت الأصلي بستة أهداف لكل منهما، أما المباراة الثانية فقد انتهت بخمسة أهداف لكل منهما، وفي الوقت الأصلي أضاع حبتور الحبتور فرصة الفوز مرتين الأولى من ضربة جزائية كان من المفروض أن يلعبها أحد المحترفين لضمان الفوز، وفي الوقت الإضافي انفرد حبتور الحبتور أيضاً وأهدر فرصة الفوز بالهدف الذهبي، حينما انفرد تماماً بالمرمى لكنه تسرع فخرجت الكرة بعيداً.