شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق النقد: الجنزورى دون خبرته ومسيرته في كتابيه اللذين صدرا منذ سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال محيى الدين اليوم " تواصلت معه هاتفياً وكذلك أثناء مرضه خلال إحدى مرات علاجه بالمستشفي، وكان كعادته ودوداً مجاملاً ومتابعاً لمستجدات الاقتصاد والعمل السياسي".

أضاف أنه وفي لقاء يوم الأحد الماضي مع مجموعة من كبار المسئولين المصريين المشاركين في دورة تدريبية بواشنطن، كانت سيرة عمله حاضرة في النقاش حيث أشرت إلى قدراته التنظيمية للعمل وإحيائه لعمل المجموعات الوزارية، أثناء توليه مسئولية رئاسة مجلس الوزراء في منتصف التسعينيات، في إطار فعال من التنسيق والمتابعة.

دون الدكتور الجنزوري خبرته ومسيرته في كتابيه اللذين صدرا منذ سنوات، الأول عن مذكراته والثاني عن مصر والتنمية وفيهما رصد مهم لتطورات الإدارة الاقتصادية في بلادنا.

رحم الله الدكتور كمال الجنزوري وغفر له وخالص العزاء لأسرته الكريمة.