شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 31-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النفط عالقاً بين المستويات المحورية التي تتمثل بالدعم 59.85 والمقاومة 61.25، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن، بانتظار اختراق أحد هذين المستويين لتحديد الأهداف التالية بشكل أدق.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.30 والمقاومة 62.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير