شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل أعلى مستوى فى 4 أشهر قبيل بيانات وظائف القطاع الخاص فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية ، فى ظل التوقعات الإيجابية لتعافي أكبر اقتصاد فى العالم ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات وظائف القطاع الخاص فى الولايات المتحدة خلال آذار/مارس ،وقبيل كشف الرئيس "جو بايدن" عن خطة للبنية التحتية فى البلاد تقدر قيمتها بحوالي 3 تريليون دولار.

زاد مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 93.43 نقطة الأعلى منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.30 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 93.09 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد القفزة الجديدة فى عائد سندات الخزانة الأمريكية.

وعلى مدار تعاملات شهر آذار/مارس الجاري ،حقق مؤشر الدولار الأمريكي حتى اللحظة ارتفاعا بنسبة 2.75% ، على وشك تحقيق ثالث مكسب شهري على التوالي ،وبأكبر مكسب شهري منذ تشرين الثاني /نوفمبر 2016 ، بفضل الإقبال الواسع على شراء العملة الأمريكية.

بخلاف عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، دعم الصعود الواسع لمستويات العملة الأمريكية بالفترة الأخيرة ، توقعات تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام بأسرع من الاقتصادات العالمية الأخرى، خاصة الاقتصاد الأوروبي.

ترتكز تلك التوقعات على نجاح الحكومة الأمريكية حتى اللحظة فى الحد من انتشار الموجة الثالثة من الفيروس التاجي ،مع النجاح فى منع دخول السلالة الجديدة من الفيروس سريعة الانتشار إلى البلاد ، بالتزامن مع التقدم المذهل فى حملات التطعيم ضد العدوى فى معظم أنحاء البلاد باستخدام العديد من اللقاحات المضادة للفيروس.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، مع صدور بيانات وظائف القطاع الخاص خلال آذار/مارس ، البيانات الإيجابية سوف توسع المكاسب الحالية للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يصدر بحلول الساعة 12:15 جرينتش مؤشر ADP لقياس الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة المتوقع إضافة 552 ألف وظيفة جديدة خلال آذار/مارس بالمقارنة مع إضافة 117 ألف وظيفة فى شباط/فبراير.

يكشف الرئيس الأمريكي "جو بايدن " اليوم تفاصيل الخطة الضخمة لتحسين البنية التحتية فى الولايات المتحدة بقيمة 3 تريليون دولار ، الأمر الذي يعزز توقعات آفاق نمو أكبر اقتصاد فى العالم.