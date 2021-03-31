شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى 13 شهرا والأنظار على خطة البنية التحتية للرئيس الأمريكي "جو بايدن" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى 13 شهرا ،وسط معنويات إيجابية تسيطر على المستثمرين ،وذلك قبيل كشف الرئيس الأمريكي "جو بايدن" فى وقت لاحق اليوم عن تفاصيل خطة بنية تحتية ضخمة فى الولايات المتحدة بحوالي 3 تريليون دولار.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 10:33 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 431.8 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير 2020 ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.7% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفضل الصعود الواسع للسوق الألماني.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 13 شهرا ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع المرافق العامة، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع قرابة 1.0% ، قبل الكشف عن خطة الإنفاق المالي فى الولايات المتحدة.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بحوالي 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.3% ، فى أول خسارة فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوي قياسي جديد عند 33,259.0 نقطة.

تسيطر المعنويات الإيجابية على الأسواق فى الوقت الحالي ،وذلك قبيل قيام الرئيس الأمريكي " جو بايدن" فى وقت لاحق اليوم ، بالكشف عن خطة إنفاق مالي ضخمة فى البلاد بحوالي 3 تريليون دولار ، لتحسين البنية التحتية فى الولايات المتحدة ، الأمر الذي من المتوقع أن يعزز آفاق نمو أكبر اقتصاد فى العالم.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأقل من 0.1% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.1% ،و فى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.2% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.