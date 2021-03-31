شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب بصدد تكبد أسوأ خسارة فصلية منذ عام 2016 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، بفعل قوة أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، والمعدن الثمين بصدد تكبد أسوأ خسارة فصلية منذ عام 2016.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.45% إلى 1,677.80$ الأدنى منذ 8 آذار/مارس الجاري ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,685.32$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,688.78$.

فقد المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس نسبة 1.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 26 شباط/فبراير الماضي ، بعد قفزة جديدة فى عائد سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 93.43 نقطة ، عاكسا استمرار الأداء القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يدعم موجة الصعود الحالية فى مستويات الدولار ،عمليات شراء العملة كأفضل استثمار بديل ،وارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى فى 14 شهرا ،وفى ظل توقعات تعافي الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام بأسرع من الاقتصادات العالمية الأخرى.

وعلى صعيد تعاملات الربع الأول من العام الجاري ،والتي تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار اليوم ، فأسعار الذهب منخفضة بحوالي 11.5% ، بصدد تكبد أول خسارة فصلية منذ الربع الثالث من عام 2018 ،وبأكبر خسارة فصلية منذ الربع الرابع من عام 2016.

تعاذ تلك الخسارة الفصلية الفادحة إلى الهبوط الحاد فى مستويات طلب المعدن الثمين ، خاصة طلب المعدن كملاذ آمن ، بعد تحسن الاقتصاد العالمي بأفضل من التوقعات خلال الربع الأول ، وبعد القفزة الكبيرة فى عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات خلال هذا الربع بأكثر من 93% إلى معدل 1.774% الذي يعد أعلى مستوى منذ كانون الثاني/يناير 2020 ، الأمر الذي قلل من جاذبية المعدن الثمين ،ورفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول الغير مدرة للعائد.

وتلك القفزة الواسعة فى عوائد السندات جاءت بعد ارتفاع توقعات التضخم الأمريكي لأعلى مستوى فى ست سنوات ، خاصة بعد صعود أسعار النفط لأعلى مستوى فى عدة سنوات ، بجانب ضخ المزيد من الإنفاق المالي والنقدي فى الولايات المتحدة ، مع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة أكثر صلابة فى طريق التعافي من أزمة فيروس كورونا بعد توسيع حملات التطعيم ضد الفيروس فى معظم أنحاء العالم.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,037.50 طن متري.

وخلال الربع الأول من العام الجاري ،انخفضت حيازات الصندوق العالمي بأكثر من 11 % ، بما يعادل نحو 133.24 طن متري ، مسجلة أدنى مستوياتها فى نحو 11 شهرا عند إجمالي 1,036.62 طن متري.