بنك سيتي "Citi Bank" و اتش اس بي سي "HSBC" ينضمان الى خدمة المقاصة الالية لتوزيع الأرباح

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت الشركة الكويتية للمقاصة عن توقيع اتفاقيات جديدة مع بنك سيتي (Citi Bank) واتش اس بي سي (HSBC) لتقديم خدمة المقاصة الالية لتوزيع الارباح لعملاء البنكين من المستثمرين في بورصة الكويت. وبهذا انضمت البنوك المذكورة الى قائمة البنوك المحلية المشاركة في خدمة المقاصة لتحويل الأرباح النقدية. وسوف تمكن هذا الاتفاقيات المستثمرين الأجانب من استلام الأرباح النقدية عن طريق أمين الحفظ الاجنبي فور دفعها من قبل الشركات المصدرة للأرباح.

وبهذه المناسبة عبر السيد خلدون شاكر الطبطبائي، الرئيس التنفيذي للشركة، عن سعادته قائلا: "نحن فخورون بتوقيع هذه الاتفاقيات والتي تأتي استمرارا لاستراتيجية الشركة نحو التحول الرقمي لخدماتها المقدمة للمستثمرين في سوق المال الكويتي. وبهذه التعاقدات الجديدة استطعنا الغاء العمل بالشيكات الورقية للأرباح النقدية لعملاء البنكين من المستثمرين في البورصة. ونود أن نتقدم بالشكر لادارتي البنكين على سعيهم نحو الانضمام للخدمة و الجهود المبذولة من قبلهم لاجتياز الاختبارات الخاصة بذلك، ونحن على يقين بأنها سوف تشكل قيمة مضافة للمستثمر الاجنبي و علامة فارقة للسوق المحلي".

خدمة المقاصة لتحويل الأرباح اليا والتي تقدمها بالتعاون من البنوك المشاركة تمكن المستثمر من الاشتراك في الخدمة عن طريق القنوات الالية المتاحة من قبل البنوك. وفي حال تفعيل الاشتراك يتم تحويل الارباح النقدية للشركات المصدرة و التي تحتفظ المقاصة بسجلاتها مباشرة الى الحسابات المصرفية للمستثمرين في يوم الدفع.

و بالاضافة الى خدمة التحويل الالي للأرباح، فقد قامت الشركة خلال السنوات السابقة بتقديم عدة حلول رقمية اخرى مثل منصة الاكتتابات الالكترونية (IPO Kuwait), نظام حضور الجمعيات العامة الالكتروني (e-AGM) والتصويت الالكتروني (e-Voting).

وقد اضاف السيد خلدون الطبطبائي قائلا: "يعتبر التحول الرقمي لخدماتنا ركنا اساسيا في استراتيجية الشركة نحو تقديم القيمة المضافة لعملائها من الشركات و الافراد. ونحن عازمون على الاستمرار في تنفيذ خططنا التي بدأناه قبل عدة سنوات نحو تطوير جميع خدمات الشركة بهدف تحويل سوق المال الكويتي لمركز مالي جاذب للاستثمارات المحلية والاجنبية".

وتعتبر الشركة الكويتية للمقاصة الجهة المركزية لايداع الاوراق المالية وادارة عمليات التقاص والتسوية لبورصة الكويت، و تلعب دورا رئيسيا ومحوريا في جميع خطط تطوير سوق المال الكويتي.