"بدجت الكويت" تزود "ماكدونالدز" و"سيمنز" بموديلات حديثة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - زوّدت شركة بدجت الكويت لتأجير السيارات التابعة لشركة أعيان للإجارة القابضة شركائها ماكدونالدز وسيمنز بأحدث الموديلات بمختلف أنواعها بهدف تلبية المشاريع المتنامية لهما في السوق المحلي.

وفي هذا الصدد، أعرب مدير عام شركة بدجت السيد مفيد العلي عن فخره بهذه العلاقة مع شركات عالمية تعمل في الكويت وبين بأن علاقتهم مع سلسة مطاعم ماكدونالدز بدأت في 2019، وسيمنز للكهربائيات والالكترونيات مستمرة منذ 2013.

وبين العلي ان "شركة بدجت" التي تملك أسطولا يضم أكثر من 1000 مركبة حديثة من مختلف الاحجام والانواع من فئة الصالون ومركبات الدفع الرباعي وسيارات الرفاهية والبيك أب والميني فان والباصات بفئات واحجام مختلفة، مضيفا بأن الشركة باشرت عملها في الكويت بالعام 2002 بموجب امتياز من شركة بدجت لتأجير السيارات العالمية.

وعن أبرز الخدمات التي تقدمها "بدجت" لشركائها في ماكدونالدز وسيمنز، قال العلي انها تتضمن عداد مفتوح وتأمين شامل ذهبي وكذلك خدمة السيارة البديلة الفورية بالإضافة الى خدمة الطريق والعملاء على مدار 24 ساعة وأيضا خدمة السائق مع سيارة.

وتحظى " شركة بدجت" بشعبية كبيرة بين المستهلكين في الكويت، لخدماتها المتنوعة ومعاييرها الشاملة للابتكار والسلامة والأداء، حيث أوضح العلي ان الشركة حرصت على تقديم المزيد من الخدمات التي تلبي احتياجات شركائها بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلي والعالمي، خصوصا بعد جائحة كورونا، مضيفا ان الشركة تقوم بتعقيم المركبات بشكل كامل عند استلامها من العميل وقبل دخولها للكراج المعتمد في (الشويخ والاحمدي) وعند تسليمها مرة ثانية في منزل العميل ضمن أحدث الوسائل والاخذ بإجراءات الحماية، كما وفرت خدمات وأسلوب جديد للدفع عن بعد عن طريق رابط إلكتروني.

وبين أن شركة بدجت لتأجير السيارات بالكويت حصلت على شهادة الجودة العالمية "الايزو ISO 9001: 2000" في أغسطس 2005، وهي تعتبر من الشركات الحاصلة على هذه الشهادة بالسوق الكويتي في مجال تأجير السيارات، مبينا ان معيار ISO يضمن جنبا إلى جنب الالتزام بتقديم أفضل الخدمات من فريق كامل متخصص في جميع أفرع الشركة المنتشرة في مطار الكويت الدولي والري والشويخ ومنطقة شرق.

وذكر العلي ان العلاقة التجارية الناجحة هي بمثابة مفتاح الأمان الذي يلبي احتياجات الشريك في السوق المحلي، وعليه فقد حرصت "بدجت" على تقديم أفضل الخدمات للعقود القصيرة (يومي – اسبوعي – شهري) والطويلة (السنوية) لجميع شركائها لاسيما وان العلاقة التجارية تتجدد تلقائيا وتكبر بذات الاتجاه خصوصا وأننا حريصين على تقديم أفضل الخدمات التأجيرية وتحديث أسطولنا على مدار العام.

كلام الصورة : مدير عام شركة بدجت السيد مفيد العلي.