شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 31-3-2021 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في سوق الصاغة اليوم الأربعاء 31 مارس 2121 وذلك مع استقرار ملحوظ عند 742 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.





أسعار الذهب اليوم في مصر :عيار 21 الآن 742 جنيها.

عيار 18 سعره 636 جنيها للجرام.

الذهب عيار 24 سعره 848 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5936 جنيها.

أونصة الذهب 1686 دولار.

سجل الدولار ذروة عام جديدة مقابل الين وأعلى مستوى في عدة أشهر أمام منافسين آخرين الأربعاء 31 مارس، إذ يراهن مستثمرون على أن حزمة التحفيز المالي الضخمة وحملة التطعيم الموسعة ستساعدان الولايات المتحدة علي قيادة التعافي من الجائحة عالميا.

ومن المقرر أن يضع الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخطوط الرئيسية لخططه لتمويل خطة بنية تحتية بتكلفة بين ثلاثة وأربعة تريليونات دولار بعدما صرح في وقت سابق من الأسبوع بأن 90% من البالغين الأميركيين سيمكنهم الحصول على تطعيم بحلول 19 أبريل بحسب رويترز.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 93.439 وهو أعلى مستوى في نحو خمسة أشهر، وصعد من قرب 90.0 في بداية مارس في سبيله لتسجيل أفضل أداء شهري منذ 2016.

وسجلت العملة الأميركية ذروة جديدة لعام مقابل العملة اليابانية عند 110.97 ين وبلغت أعلى مستوى في خمسة أشهر تقريبا مقابل العملة الأوروبية الموحدة عند 1.1705 دولار مقابل اليورو، ولكنه تخلى عن بعض هذه المكاسب في التعاملات المبكرة في لندن، وهذه التطورات تضغط بقوة على سعر الذهب.