شكرا لقرائتكم خبر عن باللغة الإنجليزية.. فيلم ترويجي لـ"موكب المومياوات الملكية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بدء العد التنازلي للحدث الذي ينتظره العالم "موكب المومياوات الملكية"، أطلقت وزارة السياحة والآثار فيلماً ترويجياً بمشاركة عدد من الفنانين المصريين، وهم حسين فهمي، وآسر ياسين، وأمينة خليل، يتضمن محتوى حصريا عن تاريخ الـ22 مومياء ملكية التى سيتم نقلها.

ومن المقرر أن يتم نقل المومياوات المليكة في موكب أسطوري مهيب سيجوب شوارع القاهرة من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، يوم السبت المقبل 3 أبريل.

وتنشر الخليج 365 النسخة المترجمة باللغة الإنجليزية لهذا الفيلم، والذي يلقي مزيدا من الضوء من لقطات حصرية على تاريخ كل المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية، وأهم مقتنياتهما الأثرية الفريدة.