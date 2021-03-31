شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للصناعات الغذائية: 170 مليون دولار قيمة صادراتنا للأدرن خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس تميم الضوى المدير التسويقى المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن الأردن تحتل المركز الثالث فى ترتيب أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية وبلغ حجم صادرات الصناعات الغذائية خلال 2020 إلى الأردن 170 مليون دولار، موضحا أن هناك عددا من السلع المصرية التى يحرص السوق الأردنى على استيرادها من مصر أهمها الأجبان وتحتل المرتبة الأولى فى الصادرات بقيمة 41 مليون دولار وتمثل 24% من قيمة الصادرات للأردن، وزيوت الطعام بقيمة 19 مليون دولار، ويليهم البسكوتات 13 مليون دولار وتمثل 8%، والحساء والمرق بقيمة 8 مليون دولار، والشيكولاتة 8 مليون دولار، والبطاطس المجمدة 7 مليون دولار، والخضار المجمد 7 مليون دولار بالاضافة إلى التبغ بقيمة 7 مليون دولار أيضا .

وأضاف الضوى خلال ندوة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية مع التمثيل التجارى حول فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى الأردن عبر تطبيق زووم، إن عدد الشركات المصرية التى صدرت إلى الأردن خلال 2020 بلغ 355 شركة، متوقعا زيادة أكبر فى الصادرات مع قرب المسافة بين الدولتين والعادات المتشابههة للشعبين، وقال إن أهم المنتجات الغذائية التى تستوردها الأدرن ولها بديل فى هيكل الصادرات المصرية منها المحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 21 مليون دولار، والسكر بقيمة 118 مليون دولار، والأجبان بقيمة 112 مليون دولار بالاضافة إلى الألبان ومنتجاتها بقيمة 103 مليون دولار، والشيكولاته 87 مليون دولار وغيرها من السلع الغذائية الأخرى التى يمكن تصديرها بكميات أكبر من مصر والاستفادة من تعظيم الصادرات .

ومن جانبها قالت منى عبود رئيس مكتب التمثيل التجارى بالأردن، إن هناك فرصة كبيرة للشركات المصرية للدخول إلى السوق الأردنى ومن أهم هذة الفرص اتفاقيات التجارة بين الدولتين وإعفاء الصادرات المصرية من أى رسوم، بالإضافة إلى سعر الصرف، وقرب المسافة بين الدولتين وإنخفاض تكاليف الشحن، وإلغاء إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا فى 2018 كانت من أهم زيادة الصادرات المصرية إلى الأردن وتم تجميدها أو الغائها .

وقال زهير حرب المدير التنفيذى لنقابة المواد الغذائية الأردنية، إن دولة الأردن لديها 40 ألف مؤسسة تجارية ويعتبر أكبر قطاع تجارى هو قطاع المواد الغذائية، والسوق الأردنى تأثر بجائحة كورونا بنحو 40% تراجع عن فترة ما قبل كورونا، وتعتبر أهم السلع الغذائية المستوردة للسوق الأردنى هى الأرز ولا نستورده من مصر لكونه ممنوع من تصديره للخارج من الحكومة المصرية، ويليه السكر، والزيوت والحليب والأجبان وهى من أهم المستوردات من مصر، وكذلك الفراولة المجمدة، والخضار المجمد، والزيوت الخام، ومعلبات اللحوم، والبقوليات .