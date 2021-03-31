الاقتصاد

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور للجملة.. الطماطم بين 1-2 جنيه للكيلو

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القاهرة - سامية سيد -  

وسجلت أسعار البطاطس تتراوح بين 1-2 جنيها للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيها للكيلو، ويترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، أسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيه، البصل يتراوح بين 3-6.5 جنيه للكيلو، والباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيها للكيلو .  

 

وتراوحت أسعار الطماطم بين 1-1.5 جنيه للكيلو، وأسعار الفاصوليا تتراوح بين 10-15 جنيها للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، الملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو،  والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه للكيلو. 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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