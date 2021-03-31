الاقتصاد

أسعار المستهلكين فى أوروبا أقل من التوقعات فى مارس

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر آذار/مارس مرتفعة بنسبة 1.3% ، أقل من توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 1.4% ، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع 0.9%.

 

وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.9%، أقل من توقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.1% ،أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 1.1%. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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