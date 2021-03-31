شكرا لقرائتكم خبر عن "المراكز العربية" تنتهي من إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المراكز العربية عن الانتهاء من إصدار الصكوك الدولية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم عقد لقاءات دولية افتراضياً مع مستثمرين تمهيدًا لتخصيص الصكوك المصدرة بتاريخ 25 شعبان 1442هـ (الموافق 07 أبريل المُقبل).

وتستهدف الشركة من طرح الصكوك، موائمة أغراضها التجارية العامة وتلبية أهدافها المالية والاستراتيجية.

وبحسب البيان،تبلغ قيمة الطرح 650 مليون ريال، بعدد 3250 صك، وبقيمة إسمية للصك الواحد يبلغ 200 ألف دولار للصك.

ونوه البيان إلى أن عائد الصك يبلغ 5.625%، علماً بأن مدة استحقاق الصك تصل إلى 5.5 عام.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 359.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 545.8 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020 إلى انخفاض الإيرادات، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى إطفاء الخصومات غير المتكررة التي قامت الشركة بمنحها سابقًا إلى المستأجرين بهدف دعمهم في مواجهة الأثر السلبي لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.