شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الخزف السعودي" تعتمد زيادة رأس المال بتوزيع أسهم منحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الخزف السعودي، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 33.3%، وذلك عن طريق منح أسهم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن رأس المال سيرتفع من 600 مليون ريال إلى 800 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 60 مليون سهم إلى 80 مليون سهم.

وقالت الشركة، إن الزيادة ستتم من خلال رسملة مبلغ 200 مليون ريال من الأرباح المبقاة، علماً بأنه سيتم توزيع سهم مجاني لكل ثلاث أسهم مملوكة.

وتهدف الشركة من رفع رأس مالها ليتوافق مع حجم أعمالها وأصولها ودعم توسعاتها المستقبلية.

وبحسب البيان، ستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وفي حال وجود كسور اسهم سيتم بيعها وتوزيع قيمتها خلال 30 يوم من تاريخ تحديد الاسهم المستحقة لكل مساهم.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 77.7 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 7.2 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى زيادة الإيرادات الناتجة عن التحسن في المبيعات وهوامش الربح نتيجة الزيادة في الاسعار والكمية المباعة.

وفي المُقابل انخفضت المصاريف البيعية والادارية، وانخفضت تكاليف التمويل نظراً لسداد جزء كبير من القروض وانخفاض اسعار الفائدة.

وتجدر الإشارة الى أن تحسن الأداء خلال العام 2020 تحقق على الرغم من قيام الشركة بعمل اطفاءات وتكوين مخصصات اضافية مقارنة بالعام السابق.