شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "ينساب" تعتمد توزيع 2 ريال للسهم عن النصف الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على مُقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 703.125 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن النصف الثاني 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 562.5 مليون سهم بواقع 1.25 ريال للسهم، وبنسبة 12.5% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً للبيان، ستكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة، على أن يتم صرف الأرباح 14 أبريل المُقبل.

وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن النصف الأول من العام 2020، بقيمة 703.125 مليون ريال، بنسبة 12.5% من رأس المال (ما يعادل 1.25 ريال للسهم).

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 332.7 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 170.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات بالرغم من انخفاض الكميات المنتجة و المباعة، علماً بأنه تم في الربع المماثل من العام السابق تسجيل مخصص محاسبي بمبلغ 71 مليون ريال سعودي يتعلق بتكاليف أعمال رأسمالية تحت التنفيذ.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 677.6 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال خلال العام 2019.