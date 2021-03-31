شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل – 31-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ثري إم (MMM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليكسر السهم سلسلة مكاسب استمرت لأربعة جلسات متتالية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.56% بما يعادل -1.10 نقطة ليستقر 194.64 دولار، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يحاول السهم في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 187.18، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 200.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه