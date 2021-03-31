شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 31-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مورجان ستانلي (MS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناد السهم لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، والذي تزامن مع استناده إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليبدأ السهم في التعافي بعدما حاول بتداولاته السابقة تصحيح هذا الاتجاه الصاعد، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.55% بما يعادل 1.21 نقطة ليستقر على سعر 79.09 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 77.10، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 85.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد