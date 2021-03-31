شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يعاود الانخفاض – تحليل – 31-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم نايك (NKE) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.40% بما يعادل -0.54 نقطة ليستقر على سعر 132.95 دولار، كما يعاني السهم أيضاً من استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 136.25، ليستهدف مستوى الدعم 122.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط