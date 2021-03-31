شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يجني أرباحه – تحليل – 31-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أوراكل (ORCL) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاتها لأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.82% بما يعادل -0.58 نقطة ليستقر على سعر 70.55 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم من جديد بتداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 66.00، ليستهدف مستوى المقاومة 73.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه