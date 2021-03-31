شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 31-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختباراً لمقاومة القناة اللحظية الهابطة، ويحتاج السعر للثبات دون 1.3835 ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، حيث إن اختراق هذا المستوى سيعيد السعر إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد، بينما تتواجد الأهداف الرئيسية للموجة الهابطة المتوقعة عند 1.3675 ثم 1.3580.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3640 والمقاومة 1.3800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط