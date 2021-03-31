شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 31-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى ثباتاً عند سعر 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ0.27 دولار أمريكى، فى حين ارتفع سعر ين يابانى "1 ويسجل 29.52 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.42 ين ياباني.

وسجل الدولار ذروة عام جديدة مقابل الين وأعلى مستوى في عدة أشهر أمام منافسين آخرين اليوم الأربعاء، إذ يراهن مستثمرون على أن حزمة التحفيز المالي الضخمة وحملة التطعيم الموسعة ستساعدان الولايات المتحدة علي قيادة التعافي من الجائحة عالميا.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.40 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.23 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.52 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.42 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.19 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وننشر تفاصيل تغيرات أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين، وفق آخر تحديثات ومستجدات السوق



وجاءت أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودى كالتالى: وجاءت أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودى كالتالى: ​سعر الذهب عيار 24بنحو 203.46 ريال بما يعادل 54.24$ سعر الذهب عيار 22بنحو 186.50 ريال بما يعادل 49.72$ سعر الذهب عيار 21بنحو 178.03 ريال بما يعادل 47.46$ سعر الذهب عيار 18بنحو 152.59 ريال بما يعادل 40.68$ سعر الذهب عيار 14بنحو 118.68 ريال بما يعادل 31.64$ سعر الذهب عيار 12بنحو 101.73 ريال بما يعادل 27.12$ سعر أوقية الذهببنحو 6,327 ريال بما يعادل 1,687$ سعر جنيه الذهببنحو 1,424 ريال بما يعادل 379.72$ سعر كيلو الذهب سعر الذهب عيار 22بنحو 186.50 ريال بما يعادل 49.72$ سعر الذهب عيار 21بنحو 178.03 ريال بما يعادل 47.46$ سعر الذهب عيار 18بنحو 152.59 ريال بما يعادل 40.68$ سعر الذهب عيار 14بنحو 118.68 ريال بما يعادل 31.64$ سعر الذهب عيار 12بنحو 101.73 ريال بما يعادل 27.12$ سعر أوقية الذهببنحو 6,327 ريال بما يعادل 1,687$ سعر جنيه الذهببنحو 1,424 ريال بما يعادل 379.72$ سعر كيلو الذهب

بنحو 203,456 ريال بما يعادل 54,244$