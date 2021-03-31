الاقتصاد

تعرف على سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 31-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى ثباتاً عند سعر 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ0.27 دولار أمريكى، فى حين ارتفع سعر ين يابانى "1 ويسجل 29.52 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.42 ين ياباني.

 

وسجل الدولار ذروة عام جديدة مقابل الين وأعلى مستوى في عدة أشهر أمام منافسين آخرين اليوم الأربعاء، إذ يراهن مستثمرون على أن حزمة التحفيز المالي الضخمة وحملة التطعيم الموسعة ستساعدان الولايات المتحدة علي قيادة التعافي من الجائحة عالميا.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل  3.75 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى يسجل  0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل  4.40 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى يسجل  0.23 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل  0.03 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى يسجل 29.52 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.42 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل  0.24 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى يسجل  4.19 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل  1.02 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى يسجل  0.98 درهم إماراتى.

 

 

وننشر تفاصيل تغيرات أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين، وفق آخر تحديثات ومستجدات السوق


وجاءت أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

​سعر الذهب عيار 24بنحو  203.46 ريال  بما يعادل  54.24$

سعر الذهب عيار 22بنحو  186.50 ريال  بما يعادل  49.72$ سعر الذهب عيار 21بنحو 178.03 ريال  بما يعادل  47.46$ سعر الذهب عيار 18بنحو  152.59 ريال  بما يعادل  40.68$ سعر الذهب عيار 14بنحو  118.68 ريال  بما يعادل  31.64$ سعر الذهب عيار 12بنحو  101.73 ريال بما يعادل  27.12$ سعر أوقية الذهببنحو  6,327 ريال بما يعادل  1,687$ سعر جنيه الذهببنحو 1,424 ريال بما يعادل 379.72$ سعر كيلو الذهب

بنحو 203,456 ريال  بما يعادل 54,244$

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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